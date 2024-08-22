ЕДГ-2024: когда пройдет и кого будут выбирать

В связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область ЦИК разрешил провести с 28 августа по 5 сентября досрочное голосование в восьми регионах, где действует режим «среднего уровня реагирования» – в Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Голосование можно провести на избирательном участке, на дому, на придомовых территориях и там, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с ними затруднено. Чтобы принять участие в выборах, необходимо подать заявление через систему «Мобильный избиратель» или обратиться непосредственно в участковую комиссию по месту нахождения.