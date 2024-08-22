ЕДГ-2024: когда пройдет и кого будут выбирать

ЕДГ-2024: когда пройдет и кого будут выбиратьОсобенности избирательной кампании текущего года
В единый день голосования (ЕДГ) с 6 по 8 сентября в 83 регионах России пройдет около 4000 избирательных кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и выборных должностей. В них смогут принять участие свыше 57 млн избирателей.
В 21 регионе состоятся выборы губернаторов, глав еще 4 субъектов изберут депутаты законодательных собраний по представлению президента. Также запланированы 3 кампании по довыборам депутатов Госдумы, 13 – по выборам депутатов региональных парламентов и 21 – по выборам депутатов представительных органов административных центров. Кроме того, состоятся прямые выборы мэров Абакана и Анадыря. Остальные кампании пройдут на уровне райцентров, муниципальных районов, сельских поселений и т. д.
Кандидатов выдвинули 23 из 24 партий, имеющих такое право. Не участвует в ЕДГ-2024 только Партия роста, которая находится в процессе слияния с «Новыми людьми». Больше всех кандидатов выдвинула «Единая Россия» (21 020 человек). Следом идут ЛДПР (6133), «Справедливая Россия – За правду» (4159), КПРФ (3319), «Новые люди» (1963) и Партия пенсионеров (697). Также в выборах всех уровней участвуют 9034 самовыдвиженца.
В каждом субъекте избиркомы самостоятельно принимают решение о длительности голосования.
В большинстве регионов выборы продлятся 3 дня – с 6 по 8 сентября. Обычно такой формат объясняется «созданием дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан». Но есть и исключения: 7 и 8 сентября будут голосовать в Карелии, Коми, Калужской, Мурманской, Псковской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Томской и Челябинской областях, а только 8 сентября – в Алтайском и Красноярском краях, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах (НАО и ХМАО), Кабардино-Балкарии, Татарстане, Туве, Чечне, Якутии, а также в Курганской и Ярославской областях.
Где и как пройдут выборы губернаторов
Прямые выборы губернаторов в рамках ЕДГ-2024 состоятся в Республике Алтай, Башкирии, Калмыкии, Санкт-Петербурге, Забайкальском, Хабаровском и Ставропольском краях, а также в Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Кемеровской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Самарской, Сахалинской, Тульской и Челябинской областях. В них примут участие 93 кандидата от 10 партий: «Единой России» (20 человек), ЛДПР (17), КПРФ (16), «Справедливой России – За правду» (14), «Новых людей» (10), «Коммунистов России» (6), Партии пенсионеров (4), «Родины» (2), «Зеленых» и «Зеленой альтернативы» (по 2). Также в губернаторы баллотируется один самовыдвиженец – действующий глава Забайкальского края Александр Осипов.
В среднем на губернаторский пост претендует по 4 человека. Больше всего кандидатов зарегистрировано в Самарской области (6), меньше всего – в Республике Алтай (3).
Непрямые выборы губернаторов запланированы в ХМАО, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Крыму. В этих субъектах главы будут избраны депутатами региональных парламентов из трех кандидатов, предложенных президентом Владимиром Путиным. В ХМАО и Ингушетии это произойдет 8 сентября, в Кабардино-Балкарии и Крыму, где сначала состоятся выборы самих депутатов, – не позднее чем через 45 дней.
Где и как пройдут выборы депутатов
В рамках ЕДГ-2024 будут избраны депутаты Госдумы по трем одномандатным округам: Хакасскому № 35 (Хакасия), Унечскому № 78 (Брянская область) и Южному № 154 (Ростовская область). На мандаты в Госдуме претендуют 16 кандидатов от партий и один самовыдвиженец. В Хакасии и Ростовской области в довыборах участвуют по 6 человек, в Брянской области – 5. В том числе в довыборах в Госдуму участвуют бывшие члены правительства России, покинувшие его состав 7 мая 2024 г., – бывший вице-премьер Виктория Абрамченко (Ростовская область, выдвинута «Единой Россией»), а также бывшие министры спорта и энергетики Олег Матыцин (Брянская область, выдвинут «Единой Россией») и Николай Шульгинов (Хакасия, самовыдвижение).
В выборах депутатов заксобраний, которые пройдут в Хабаровском крае, Республике Алтай, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Марий Эл, Москве, Татарстане, Туве, Крыму, Севастополе, а также в Брянской, Волгоградской и Тульской областях, участвуют 4889 кандидатов от 14 партий. Больше всего их зарегистрировано в Брянской области (573 человека), меньше всего – в Севастополе (150). В среднем на один мандат претендует по 7 кандидатов.
В выборах депутатов представительных органов столиц регионов, которые пройдут в Анадыре, Биробиджане, Благовещенске, Брянске, Владикавказе, Вологде, Иркутске, Йошкар-Оле, Кургане, Мурманске, Нарьян-Маре, Пензе, Салехарде, Симферополе, Туле, Улан-Удэ, Хабаровске, Челябинске, Чите, Элисте и Южно-Сахалинске, участвуют 3714 кандидатов от 15 партий. Наибольшее их число баллотируется в Курганскую гордуму (347 человек), наименьшее – в гордуму Салехарда (43). В среднем на мандат претендуют по 6 кандидатов.
Где и как пройдут выборы мэров столиц регионов
В ходе ЕДГ-2024 запланированы две кампании по выборам мэров столиц регионов – Абакана и Анадыря. В главы баллотируются по 4 кандидата. На пост мэра Абакана претендуют действующий глава Алексей Лёмин («Единая Россия»), Виталий Глебов (ЛДПР), Олег Головченко (КПРФ) и самовыдвиженец Василий Мельцер. В мэры Анадыря баллотируются Владимир Гальцов (КПРФ), Иван Семизоров (ЛДПР), Сергей Спицын («Единая Россия») и самовыдвиженец Глеб Фарисеев.
В России осталось только четыре административных центра, чьи главы избираются напрямую жителями. Помимо Абакана и Анадыря, это Хабаровск и Якутск. Выборы мэра 8 сентября могли состояться в Улан-Удэ, но депутаты Народного хурала Бурятии 28 марта 2024 г. изменили порядок избрания главы города. Теперь он будет назначаться на конкурсной основе.
Когда начнется досрочное голосование
Досрочное голосование может начинаться не ранее чем за 20 дней до ЕДГ на участках в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах и на полярных станциях. В каждом конкретном регионе избиркомы самостоятельно принимают решение о сроках и местах такого волеизъявления. Кроме того, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) вправе разрешить провести досрочное голосование на участках за рубежом. Такое голосование может начаться за 15 дней до ЕДГ.
В связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область ЦИК разрешил провести с 28 августа по 5 сентября досрочное голосование в восьми регионах, где действует режим «среднего уровня реагирования» – в Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Голосование можно провести на избирательном участке, на дому, на придомовых территориях и там, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с ними затруднено. Чтобы принять участие в выборах, необходимо подать заявление через систему «Мобильный избиратель» или обратиться непосредственно в участковую комиссию по месту нахождения.
В семи граничащих с Украиной муниципалитетах Курской области (город Льгов, Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Суджанский и Хомутовский районы) местные выборы перенесены по решению ЦИК «в целях защиты жизни и здоровья граждан».
В каких регионах доступно дистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе (на портале «Госуслуги») пройдет в 25 субъектах. На всех уровнях выборов ДЭГ будет применяться в девяти регионах: в Республике Алтай, Марий Эл, Севастополе, Вологодской, Калининградской, Курской, Липецкой, Мурманской и Челябинской областях. На отдельных выборах ДЭГ пройдет 16 субъектах: НАО, Карелии, Коми, Чечне, Чувашии, Алтайском, Камчатском и Пермском краях, в также Архангельской, Костромской, Московской, Псковской, Свердловской, Смоленской, Томской и Ярославской областях.
В этот список не вошла Москва, где ДЭГ проводится на региональной платформе – сайте mos.ru. Бумажные бюллетени в столице будут выдавать избирателям в заявительном порядке.
Что нужно, чтобы проголосовать на «Госуслугах»
Для участия в ДЭГ не позднее чем за 3 дня до начала голосования нужно подать заявление на «Госуслугах». Если вы прописаны в Москве, понадобится полная учетная запись на mos.ru. Срок приема заявлений зависит от количества дней голосования на конкретных выборах. При трехдневном это нужно сделать до 2 сентября, при двухдневном – до 3 сентября, при однодневном – до 4 сентября.
Как получить бумажный бюллетень на выборах в Москве
Чтобы получить бумажный бюллетень на участке по месту постоянной регистрации, нужно до 2 сентября подать заявление о включении в соответствующий список избирателей. Это можно сделать на портале mos.ru. В разделе «Личные документы» каталога услуг необходимо выбрать услугу «Подача заявления на голосование при помощи бумажного бюллетеня на выборах 6–8 сентября 2024 года» или перейти к ней по прямой ссылке. Также есть возможность подать заявление лично в территориальную избирательную комиссию. Для этого нужно иметь при себе паспорт.
После того как заявление для голосования бумажным бюллетенем будет рассмотрено и одобрено, другие способы проголосовать станут недоступны. Если планы изменятся, заявление можно отозвать в срок до 2 сентября. После отзыва избиратель по-прежнему сможет проголосовать на выборах – при помощи терминала электронного голосования на любом участке города или онлайн на mos.ru, если ему доступен ДЭГ.
Как определиться со способом голосования
Проголосовать можно на удобном избирательном участке в пределах соответствующего избирательного округа, если в день голосования будете находиться вне места жительства. Для этого нужно заранее подать заявление через «Госуслуги» или лично в МФЦ, территориальную или участковую избирательную комиссию. Если планы изменятся, то можно отозвать поданное заявление до окончания срока приема заявлений и проголосовать на своем избирательном участке по месту прописки или выбрать другой участок
Удобный избирательный участок можно выбрать на «Госуслугах» с помощью сервиса «Мобильный избиратель» или подать заявление на участие в ДЭГ.