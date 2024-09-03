Партии не смогли выставить наблюдателей на все дни голосования в Курске

ЛДПР планирует выставить своих наблюдателей на досрочных выборах в Курской области, но закрыть все девять дней голосования почти «невозможно», сказал «Ведомостям» координатор курского регионального отделения партии Алексей Томанов. «Задача [закрыть все участки во все дни голосования], может быть, и есть, но, вы сами понимаете, на три дня наблюдателей тяжело найти, а на девять дней – практически невозможно», – пояснил он. Учитывая обстановку в регионе, партийная ячейка инструктировала наблюдателей касательно правил безопасности, «потому что каждые полчаса звучит ракетная опасность», заключил Томанов.