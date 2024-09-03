Партии не смогли выставить наблюдателей на все дни голосования в Курске

Партии не смогли выставить наблюдателей на все дни голосования в КурскеНа это есть силы только у «Единой России»
Партии парламентской оппозиции не смогут выставить наблюдателей на все девять дней досрочного голосования в Курской области, которое длится с 28 августа по 5 сентября, сообщили «Ведомостям» их представили. От партии власти выставят по два наблюдателя на все избирательные участки во всех регионах, где пройдут выборы, сказал «Ведомостям» замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.
Наблюдение в Курской области также организовано в каждый из дней – эти процедуры налажены, были даны все необходимые инструкции, заверил Перминов. «Партия имеет опыт организации наблюдения на выборах в новых регионах в условиях спецоперации, – сказал он. – Подготовка учитывает данные имеющиеся наработки». Всего партия выставит более 80 000 наблюдателей на 45 000 участков.
Думская оппозиция похвастаться таким корпусом наблюдателей не может. КПРФ выставит порядка 25 000 человек, писали «Ведомости». Для коммунистов найти наблюдателей на девять дней голосования «весьма тяжеловато», сказал «Ведомостям» первый секретарь курского областного комитета партии Николай Иванов. При этом в партийной памятке наблюдателям говорится о том, что необходимо «постоянное присутствие одного представителя КПРФ во все дни досрочного голосования».
Наибольшее количество наблюдателей из приграничных регионов, в которых введен режим КТО, будет в Брянской области (также режим КТО действует в Курской и Белгородской областях), сообщил «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Несмотря на это, всем наблюдателям из приграничных регионов провели инструктаж по безопасности: предупредили о возможных провокациях, пояснили, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, а также в условиях объявленной тревоги, поделился коммунист.
ЛДПР планирует выставить своих наблюдателей на досрочных выборах в Курской области, но закрыть все девять дней голосования почти «невозможно», сказал «Ведомостям» координатор курского регионального отделения партии Алексей Томанов. «Задача [закрыть все участки во все дни голосования], может быть, и есть, но, вы сами понимаете, на три дня наблюдателей тяжело найти, а на девять дней – практически невозможно», – пояснил он. Учитывая обстановку в регионе, партийная ячейка инструктировала наблюдателей касательно правил безопасности, «потому что каждые полчаса звучит ракетная опасность», заключил Томанов.
Корпус наблюдателей будет работать в приграничных регионах в течение трех основных дней голосования – с 6 по 8 сентября, на тех участках, где это безопасно, добавила в беседе с «Ведомостями» заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар. «Рисковать жизнью и здоровьем людей не будем», – добавила она. Всего ЛДПР выставит порядка 20 000 наблюдателей.
«Справедливая Россия» на досрочном голосовании в Курске наблюдателей не выставит, но зато они будут задействованы в Брянской области в последние три дня голосования, то есть 3, 4 и 5 сентября, сообщил «Ведомостям» представитель партии. Отказ от наблюдение объяснили тем, что «основным направлением работы партии во всех приграничных регионах является оказание гуманитарной помощи».
От «Новых людей» на досрочном голосовании в Курской области наблюдатели задействованы не будут, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы регионального отделения.
Обычно процедура досрочного голосования остается без внимания наблюдателей, потому что «невероятно сложно» найти столько свободных дней, сказал «Ведомостям» эксперт Иван Шукшин. При этом чем дольше комиссия остается без внимания, тем выше вероятность, что результаты голосования будут менее честными, обратил внимание он. Кроме того, напомнил он, в Курской области на всех уровнях выборов будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
Не стоит ожидать каких-то отдельных претензий к итогам выборов на этих территориях из-за сложности организации полноценного наблюдения, поскольку это никак не вписывается в актуальную политическую повестку, говорит политтехнолог Олег Захаров. Сейчас на участках в Курской области все «спокойно»: обеспечены беспрецедентные меры безопасности, люди проинструктированы, что нужно делать, когда звучит сигнал ракетной опасности и опасности БПЛА, сказала «Ведомостям» депутат Госдумы от Курской области Екатерина Харченко («Единая Россия»).
На досрочные выборы в области идет «достаточно хорошее количество» избирателей, сообщил региональный избирком. По предварительным данным, за три дня досрочного голосования, с 28 по 30 августа, более 10% избирателей уже приняли участие в выборах на территории Курской области, сообщил региональный избирком в Telegram-канале 31 августа. Более 71 000 избирателей зарегистрировались на ДЭГ, больше 2000 избирателей подали заявления для голосования по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель», говорится в сообщении.
Выборы губернатора, глав районов и муниципальных депутатов в Курской области планировалось провести 8 сентября 2024 г. – в единый день голосования. 14 августа Центризбирком (ЦИК) принял постановление, согласно которому в восьми приграничных регионах, включая Курскую область, с 28 августа может проходить досрочное голосование. 21 августа ЦИК отложил голосование в семи из 33 муниципалитетов Курской области. 6 августа в регион вторглись ВСУ.
В подготовке статьи участвовал Роман Шагабутдинов