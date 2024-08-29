Парламентские партии выдвинули списки кандидатов не на всех выборах депутатов

Парламентские партии выдвинули списки кандидатов не на всех выборах депутатовУ «Новых людей» не хватило реготделений, кандидаты от КПРФ отказались баллотироваться
КПРФ, «Справедливая Россия» (СР) и «Новые люди» по разным причинам не участвуют в выборах депутатов заксобраний и городских дум административных центров в ряде регионов по партийным спискам. Список КПРФ на выборах совета депутатов Анадыря не был сформирован, из-за того что несколько кандидатов неожиданно отказались от участия, сообщил «Ведомостям» кандидат в мэры города от партии, зампред комитета по промышленной и сельскохозяйственной политике думы Чукотского автономного округа Владимир Гальцов. По его словам, их «уже невозможно было заменить, потому что все сроки вышли». «Отказались, судя по всему, под давлением. Одной даже пришлось уволиться», – уточнил он. В результате КПРФ представлена на выборах в совет депутатов Анадыря четырьмя кандидатами в двух четырехмандатных округах.
На тех же выборах не представлен список «Новых людей». Эта партия также не выдвинула кандидатов в депутаты парламента Карачаево-Черкесии. Представитель пресс-службы «Новых людей» Мария Кольцова сообщила «Ведомостям», что партийные списки не выдвинуты в этих регионах, так как в них пока не образованы региональные отделения. В этом электоральном цикле открытие отделений в данных субъектах не планируется, уточнила она. Решение избирательной комиссии Калмыкии о заверении списка СР на выборах в Элистинское городское собрание было отменено через суд по административному иску КПРФ, писали «Ведомости» 12 июля. СР провела новую конференцию по выдвижению кандидатов, но избирком отказал в заверении списка.
Всего в единый день голосования 8 сентября планируются выборы депутатов 13 региональных парламентов и 21 городской думы административных центров регионов (девять из них предполагают наличие списков кандидатов от партии, в остальных выборы проходят по мажоритарной системе). Также в этот день пройдут прямые выборы губернаторов в 21 регионе и выборы мэров двух столиц субъектов – Абакана (Хакасия) и Анадыря (Чукотка).
Партиям нужна история успеха, а не неудач, поэтому списки выдвигаются там, где есть шанс, дееспособные отделения, финансовые и организационные ресурсы, понимание местной и региональной повестки, говорит политолог Константин Калачев. По его словам, тотальное покрытие всей страны есть только у «Единой России». «Можно констатировать, что участие непарламентских партий в выборах региональных парламентов и гордум столиц субъектов уменьшилось по сравнению с предыдущими годами. Выше головы прыгать желающих мало. Для этого нужна воля и ресурсы. Обычно чего-то одного не хватает», – сказал он «Ведомостям».
Закон о выборах депутатов Госдумы предоставляет льготу, т. е. участие без сбора подписей, тем партиям, которые преодолели заградительный барьер на выборах в региональные парламенты, напоминает политолог Александр Кынев. По его оценке, в выборах в региональные парламенты принимают участие в основном только пять парламентских партий, а все остальные политические силы «присутствуют эпизодически».
Соответственно, квалификационный уровень – это прохождение в региональные парламенты. Но даже парламентские партии не во всех регионах принимают участие. Есть случаи, когда они их пропускают, отмечает Кынев.
Кандидатам реже отказывают
Как следует из данных Центризбиркома, процент отказов в регистрации кандидатам на выборах региональных парламентов постепенно снижался с 2015 г. В 2024 г. он составил 2%, а в 2015 г. – 29%. На выборах городских дум административных центров в этом году процент отказов составил 4% против 18% в 2015 г. В ЦИК объясняют это разъяснительной работой комиссий с кандидатами, а также повышением профессионализма представителей партии.
ВРЕЗ 2
Место в бюллетене
По итогам жеребьевки по месту партии в бюллетенях на выборах в региональные парламенты (за исключением Мосгордумы, где выборы проходят только по одномандатным округам) 1-е место досталось в равном количестве трем партиям: «Единой России» (в Марий Эл, Туве и Хабаровском крае), ЛДПР (в Карачаево-Черкесии, Волгоградской и Тульской областях) и «Новым людям» (в Кабардино-Балкарии, Татарстане и Брянской области). В бюллетенях на выборах депутатов Республики Алтай первой будет «Справедливая Россия», депутатов Крыма – Партия пенсионеров, Севастополя – «Коммунисты России».