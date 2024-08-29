Парламентские партии выдвинули списки кандидатов не на всех выборах депутатов

КПРФ, «Справедливая Россия» (СР) и «Новые люди» по разным причинам не участвуют в выборах депутатов заксобраний и городских дум административных центров в ряде регионов по партийным спискам. Список КПРФ на выборах совета депутатов Анадыря не был сформирован, из-за того что несколько кандидатов неожиданно отказались от участия, сообщил «Ведомостям» кандидат в мэры города от партии, зампред комитета по промышленной и сельскохозяйственной политике думы Чукотского автономного округа Владимир Гальцов. По его словам, их «уже невозможно было заменить, потому что все сроки вышли». «Отказались, судя по всему, под давлением. Одной даже пришлось уволиться», – уточнил он. В результате КПРФ представлена на выборах в совет депутатов Анадыря четырьмя кандидатами в двух четырехмандатных округах.