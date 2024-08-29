На довыборах в Госдуму хотят сократить доступ к видеонаблюдению

На довыборах в Госдуму хотят сократить доступ к видеонаблюдениюВ ЦИК объясняют это обеспечением безопасности избирателей в приграничных регионах
Ограничить раздачу паролей для доступа к порталу профессионального видеонаблюдения за выборами депутатов парламента могут в двух приграничных регионах. Этот вопрос предложил обсудить член Центризбиркома (ЦИК) Николай Левичев на заседании комиссии 28 августа.
Левичев участвовал в заседании по видеоконференцсвязи, поскольку в этот день физически находился в Брянской области, где с 9 августа введен режим контртеррористической операции (КТО). Он сообщил, что уже проведены консультации с представителями органов власти и муниципалитетов, с региональными ячейками партий Брянщины, с баллотирующимися кандидатами и Общественной палатой. «Мы сейчас обсуждаем предложение, которое сформировалось в Брянске. Мы уверены, что оно будет актуально и для Ростова», – отреагировал зампред ЦИК Николай Булаев.
В Брянской области по Унечскому одномандатному округу № 78 на выборы от «Единой России» баллотируется экс-министр спорта Олег Матыцин, а в Ростовской по Южному одномандатному округу № 152 – бывший вице-премьер Виктория Абрамченко.
Решение в части ограничений необходимо для обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан в ходе голосования на довыборах в Госдуму (ЦИК в этом случае является организующей комиссией), настаивает источник «Ведомостей», близкий к Центризбиркому. Региональные комиссии должны понять, что в сложившейся ситуации нет места гонке по применению видеонаблюдения – есть «принципиальный» приоритет по обеспечению безопасности, продолжает собеседник. «Если мы понимаем, что система уязвимая, мы можем помогать врагу или нести угрозу безопасности, то в этом случае такие решения (по минимизации доступа к наблюдению. – «Ведомости») могут применять», – уточнил он.
На приграничных территориях, в первую очередь там, где введен режим КТО, «возникло много сложных моментов для того, чтобы реализовать избирательное право граждан с максимально возможной безопасностью, с минимизацией рисков, связанных с организацией выборов, и вместе с тем [сохранить] законодательно закрепленные нормы прозрачности и открытости избирательного процесса», посетовал Левичев на заседании комиссии. Физическая возможность воспользоваться профессиональным видеонаблюдением остается, но ЦИК «страхуется от рискованного его использования», подчеркнул он.
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, комиссия имеет право в интересах обеспечения безопасности «заморозить на время, пока опасность существует, те или иные применяемые стандарты».
«Мы не боремся ни с кем: ни с оппозицией, ни с другими наблюдателями. Но мы имеем примеры в других субъектах, когда враг использует наши технологии в качестве разведывательных для того, чтобы наносить удары по чувствительным для нас объектам. Люди, которые придут на выборы, – это главная ценность для нас», – подчеркнул Булаев, добавив, что видеонаблюдение не отменяется, а лишь сокращается количество точек доступа, которые могут стать «разведывательными центрами». Данные, в частности, могут использоваться для передачи местоположения, продолжил он, при этом все записи видеонаблюдения будут сохранены, останется возможность обращаться к этому архиву. При наличии нарушений все ситуации будут анализироваться, как и ранее, в центрах общественного наблюдения.
Где еще введен режим КТО
С 9 августа на фоне роста уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины режим КТО помимо Брянской области действует в приграничных Белгородской и Курской областях. Последняя подверглась атаке вооруженных сил Украины.
Технически трансляция во время федеральных кампаний идет через служебный портал, на который вход осуществляется через логин-пароль или «Госуслуги». Доступ запрашивают партии и кандидаты и с каждым годом он становится все более лимитированным, отмечает электоральный юрист Олег Захаров.
Аргумент про безопасность избирателей стал универсальным для обоснования любых упрощений электоральных процедур – не известно о реальных случаях использования видеозаписей с участков во вред избирателям, говорит он. Вряд ли ограничение видеонаблюдения напрямую связано с безопасностью – не было предъявлено каких-либо факторов, являющихся угрозой, соглашается профессиональный наблюдатель Иван Шукшин.
Что касается опасений провокаций, время работы комиссий и их локация официально открыты и не меняются, обращает внимание электоральный эксперт Дмитрий Нестеров. Более того, трансляция выдается наблюдающему с небольшой задержкой, не исключено, что ЦИК просто перестраховывается, говорит он.
Ограничивать видеонаблюдение стали еще с выборов в 2021 г.: тогда доступ к видео сначала закрыли для простых избирателей, а затем и для остальных участников избирательного процесса, напоминает Шукшин. «Это вызвано желанием избиркомов минимизировать доступ к этому видеоконтенту у иностранных псевдонаблюдателей, заодно и сократить нагрузку на серверы и другую IT-инфраструктуру», – считает Захаров.
Хотя, по его оценке, видеонаблюдение никогда не было по-настоящему массовым явлением для кандидатов и партий, которые всегда предпочитали онлайн-формату «живое» наблюдение на участке.