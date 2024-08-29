На довыборах в Госдуму хотят сократить доступ к видеонаблюдению

«Мы не боремся ни с кем: ни с оппозицией, ни с другими наблюдателями. Но мы имеем примеры в других субъектах, когда враг использует наши технологии в качестве разведывательных для того, чтобы наносить удары по чувствительным для нас объектам. Люди, которые придут на выборы, – это главная ценность для нас», – подчеркнул Булаев, добавив, что видеонаблюдение не отменяется, а лишь сокращается количество точек доступа, которые могут стать «разведывательными центрами». Данные, в частности, могут использоваться для передачи местоположения, продолжил он, при этом все записи видеонаблюдения будут сохранены, останется возможность обращаться к этому архиву. При наличии нарушений все ситуации будут анализироваться, как и ранее, в центрах общественного наблюдения.