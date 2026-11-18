Московский городской суд оставил в силе решение о заочном аресте журналиста Юрия Дудя (считается в России иноагентом). Апелляционная инстанция 18 ноября отклонила жалобу на постановление Басманного районного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе столичных судов.
29 сентября Басманный суд заочно арестовал Дудя на два месяца по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или его пропаганда). Срок ареста будет исчисляться с момента экстрадиции в Россию или его задержания на территории страны.
По версии Следственного комитета, основанием для уголовного дела стало интервью Дудя с главой «Русского добровольческого корпуса (организация признана террористической и запрещена в РФ)» Денисом Капустиным, опубликованное 2 апреля. Следствие усмотрело в высказываниях признаки оправдания и пропаганды терроризма.
6 ноября Минюст включил Дудя в список лиц с временными ограничениями. В ноябре 2025 г. журналиста заочно приговорили к одному году и 10 месяцам колонии за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. В феврале 2026 г. суд дополнительно запретил ему администрировать сайты в течение трех лет.