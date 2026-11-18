6 ноября Минюст включил Дудя в список лиц с временными ограничениями. В ноябре 2025 г. журналиста заочно приговорили к одному году и 10 месяцам колонии за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. В феврале 2026 г. суд дополнительно запретил ему администрировать сайты в течение трех лет.