Суд заочно арестовал Юрия Дудя по делу об оправдании терроризма

Ранее, в ноябре 2025 г., суд заочно приговорил Дудя к одному году и 10 месяцам колонии общего режима по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ – уклонение от обязанностей иностранного агента. В феврале 2026 г. к сроку добавили запрет на администрирование сайтов на три года. В июле 2025 г. суд уже заочно арестовывал журналиста по делу о неисполнении обязанностей иноагента. Дудь был включен Минюстом в реестр иноагентов 15 апреля 2022 г., после чего покинул Россию.