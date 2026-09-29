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Главная / Общество /

Суд заочно арестовал Юрия Дудя по делу об оправдании терроризма

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Басманный районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца для журналиста Юрия Дудя (считается в России иноагентом). Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, сообщила пресс-служба суда.

Речь идет о статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или его пропаганда». Максимальное наказание по этой части – до семи лет лишения свободы. Срок ареста будет исчисляться с момента передачи Дудя правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или с момента задержания на территории России.

Ранее, в ноябре 2025 г., суд заочно приговорил Дудя к одному году и 10 месяцам колонии общего режима по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ – уклонение от обязанностей иностранного агента. В феврале 2026 г. к сроку добавили запрет на администрирование сайтов на три года. В июле 2025 г. суд уже заочно арестовывал журналиста по делу о неисполнении обязанностей иноагента. Дудь был включен Минюстом в реестр иноагентов 15 апреля 2022 г., после чего покинул Россию.

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