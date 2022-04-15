Минюст внес Дудя и Шульман в реестр СМИ-иноагентов
Министерство юстиции внесло в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, журналиста Юрия Дудя, политолога Екатерину Шульман и главного редактора издания The Insider (также внесен в реестр СМИ-иноагентов) Романа Доброхотова, следует из реестра министерства.
Также в список СМИ-иноагентов вошли художник-карикатурист Сергей Елкин, журналист и блогер Карен Шаинян, психолог Мария Сабунаева, журналист Кирилл Кругликов и др.
8 апреля Минюст включил в список СМИ-иноагентов рэп-исполнителя Ивана Демина (Face), юриста Марка Фейгина, писателя Андрея Филимонова, преподавателя НИУ ВШЭ в Петербурге Дмитрия Дубровского, журналисток Екатерину Маяковскую и Ирину Борухович.
5 апреля ведомство запустило новый реестр иноагентов, предназначенный для физических лиц, и включило в него журналистов Матвея Ганапольского и Евгения Киселева. В ведомстве пояснили, что указанные лица занимались политической деятельностью, получая финансирование с Украины.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц — в конце 2020-го.
9 марта комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку о создании единого реестра сведений о физических лицах, которые сами являются иноагентами или связаны с иноагентами. Предполагается, что Минюст начнет вести единый реестр сведений о сотрудниках или членах организаций, объявленных иностранными агентами, а также учредителях, руководителях и сотрудниках иностранных СМИ, которые также выполняют эту функцию. Также в реестр могут попасть лица, которые занимаются политической деятельностью и получают имущество или денежные средства от иностранных агентов.