Суд в Москве зарегистрировал новое дело против Юрия Дудя
В отношении журналиста и блогера Юрия Дудя
Дело зарегистрировали 12 мая. Дата судебного заседания пока не назначена.
Ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ предусматривает ответственность за непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом обязательных сведений и отчетов в Минюст России, а также за их подачу в неполном или искаженном виде.
В ноябре 2025 г. российский суд приговорил Дудя к одному году и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Его признали виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
12 февраля этого года Дудю усилили приговор. К назначенному сроку был добавлен запрет на администрирование сайтов на три года.