AFKS11,312-0,15%CNY Бирж.10,816-0,31%IMOEX2 694,72+0,18%RTSI1 157,45+0,79%RGBI119,47-0,02%RGBITR782,34+0,02%
Главная / Общество /

Суд в Москве зарегистрировал новое дело против Юрия Дудя

Ведомости

В отношении журналиста и блогера Юрия Дудя (считается в России иноагентом) зарегистрировано новое дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Дело зарегистрировали 12 мая. Дата судебного заседания пока не назначена.

Ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ предусматривает ответственность за непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом обязательных сведений и отчетов в Минюст России, а также за их подачу в неполном или искаженном виде.

В ноябре 2025 г. российский суд приговорил Дудя к одному году и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Его признали виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

12 февраля этого года Дудю усилили приговор. К назначенному сроку был добавлен запрет на администрирование сайтов на три года.

