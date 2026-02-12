Газета
Дудю на три года запретили администрировать сайты

По апелляционному представлению прокурора журналисту Юрию Дудю (считается в России иноагентом) усилили приговор. Ему запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на три года. Об этом сообщил Telegram-канал московской прокуратуры.

В ноябре 2025 г. суд признал Дудя виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Тогда ему назначили наказание в виде одного года и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Уголовное дело возбудили после того, как журналиста дважды за год привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Он объявлен в розыск.

Дудя объявили иноагентом 15 апреля 2022 г. По версии Минюста, Дудь в интервью использовал материалы иноагентов, а также получал доходы от рекламы на американском видеохостинге YouTube. После этого он покинул Россию и выступил против российской спецоперации на Украине.

