Дудю на три года запретили администрировать сайты
По апелляционному представлению прокурора журналисту Юрию Дудю
В ноябре 2025 г. суд признал Дудя виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Тогда ему назначили наказание в виде одного года и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Уголовное дело возбудили после того, как журналиста дважды за год привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Он объявлен в розыск.
Дудя объявили иноагентом 15 апреля 2022 г. По версии Минюста, Дудь в интервью использовал материалы иноагентов, а также получал доходы от рекламы на американском видеохостинге YouTube. После этого он покинул Россию и выступил против российской спецоперации на Украине.