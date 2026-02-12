Дудю на три года запретили администрировать сайты

В ноябре 2025 г. суд признал Дудя виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Тогда ему назначили наказание в виде одного года и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.