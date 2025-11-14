Суд вынес Дудю заочный приговор по иноагентской статье

Суд вынес Дудю заочный приговор по иноагентской статьеОн приговорен к лишению свободы на 1 год и 10 месяцев
Журналиста Юрия Дудя
Его признали виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента).
Тот же срок для журналиста запросило гособвинение. Уголовное дело возбудили после того, как журналиста дважды за год привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Он объявлен в розыск.
Дудя объявили иноагентом 15 апреля 2022 г. По версии Минюста, Дудь в интервью использовал материалы иноагентов, а также получал доходы от рекламы на американском видеохостинге YouTube. После этого он покинул Россию и выступил против российской спецоперации на Украине.