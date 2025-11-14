Суд вынес Дудю заочный приговор по иноагентской статье

Дудя объявили иноагентом 15 апреля 2022 г. По версии Минюста, Дудь в интервью использовал материалы иноагентов, а также получал доходы от рекламы на американском видеохостинге YouTube. После этого он покинул Россию и выступил против российской спецоперации на Украине.