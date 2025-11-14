Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд вынес Дудю заочный приговор по иноагентской статье

Он приговорен к лишению свободы на 1 год и 10 месяцев
Ведомости

Журналиста Юрия Дудя (считается в России иноагентом) заочно приговорили к одному году и 10 месяцам колонии общего режима по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, объявили в столичном Следственном комитете (СК) РФ.

Его признали виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента).

Тот же срок для журналиста запросило гособвинение. Уголовное дело возбудили после того, как журналиста дважды за год привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Он объявлен в розыск.

Дудя объявили иноагентом 15 апреля 2022 г. По версии Минюста, Дудь в интервью использовал материалы иноагентов, а также получал доходы от рекламы на американском видеохостинге YouTube. После этого он покинул Россию и выступил против российской спецоперации на Украине.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь