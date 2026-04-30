Суд в Белоруссии признал экстремистским YouTube-канал Юрия Дудя
Железнодорожный райсуд Витебска признал канал российского журналиста Юрия Дудя
Речь идет о канале «вДудь». Решение было принято 27 апреля.
В ноябре 2025 г. российский суд приговорил Дудя к одному году и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Его признали виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
12 февраля этого года Дудю усилили приговор. К назначенному сроку был добавлен запрет на администрирование сайтов на три года.
Минюст РФ внес Дудя в свой реестр иноагентов 15 апреля 2022 г. Основанием для внесения журналиста в перечень стало использование в интервью материалов иноагентов, а также получение доходов от рекламы на американском видеохостинге YouTube.