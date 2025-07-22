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Суд заочно арестовал Дудя по делу о неисполнении обязанностей иноагента

Ведомости

Суд в Москве заочно арестовал блогера Юрия Дудя (считается в России иноагентом) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Согласно судебному решению, в отношении Дудя избрана мера пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей с момента его экстрадиции в Россию или задержания на территории РФ. Данная мера применена в связи с возбуждением уголовного дела по ч. 3 ст. 330.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

30 июня московская прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении Дудя. По версии обвинения, несмотря на два административных наказания за нарушение законодательства об иноагентах, блогер продолжал публиковать контент без обязательной маркировки.

15 апреля 2022 г. Министерство юстиции России включило Дудя в список иностранных агентов. Это решение было принято после анализа его деятельности, в ходе которого выяснилось, что в своих интервью журналист использовал материалы изданий, имеющих статус иностранных агентов. Дополнительным основанием стало получение Дудем доходов от рекламы на YouTube. Вскоре после этого в 2022 г. журналист покинул территорию Российской Федерации.

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