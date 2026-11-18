Котяков: соцвыплаты в 2027 году увеличатся по фактической инфляции
Социальные выплаты в России в 2027 г. увеличат с учетом фактической инфляции. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на расширенной встрече с членами комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
По его словам, в следующем году страховые пенсии проиндексируют дважды. Кроме того, повысят максимальные размеры страховых выплат по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
17 ноября в Соцфонде России сообщили, что в 2027 г. будет назначено более 1 млн пенсий. За 10 месяцев 2026 г. фонд уже назначил почти 1 млн пенсий досрочно или независимо от достижения общеустановленного пенсионного возраста.
15 ноября председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар рассказала, что с февраля 2027 г. материнский капитал на второго ребенка впервые превысит 1 млн руб. за всю историю программы. Депутат сообщила, что в феврале 2027 г. более четырех десятков видов социальных выплат будут проиндексированы на 6,8%, включая материнский семейный капитал. По ее словам, с 1 февраля следующего года выплата на первого ребенка увеличится по сравнению с 2026 г. на 49 500 руб. и составит 778 488,59 руб., а сумма на второго ребенка вырастет до 1 028 743,71 руб., впервые за время действия программы превысив 1 млн руб. Кавшар добавила, что общее число получателей маткапитала в следующем году составит порядка 1,9 млн семей.