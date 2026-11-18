Саммит АТЭС проходит в Шэньчжэне 18–19 ноября. Российский лидер уже провел двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также встретится с президентами США и Китая в трехстороннем формате. Запланированы также контакты с руководителями Вьетнама и Таиланда.