Дмитриев: Уиткоффа и Кушнера не будет на переговорах РФ, США и КНР
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не будут участвовать во встрече лидеров России, США и Китая. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.
По его словам, американские представители сейчас обсуждают с европейскими странами возможную архитектуру европейской безопасности и разъясняют им подход Вашингтона к этому вопросу.
Дмитриев отметил, что основное внимание приковано к встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, однако параллельно продолжается работа по другим направлениям. Уиткофф и Кушнер в рамках этих контактов проведут переговоры с представителями ряда европейских государств.
Путин на деловом саммите АТЭС заявил, что ожидает большой потенциальной пользы от предстоящих трехсторонних встреч между лидерами России, Китая и США, запланированных на полях саммита АТЭС. Глава государства высказал мнение, что ключевая роль в формировании атмосферы понимания и доверия в АТЭС принадлежит бизнес-дипломатии.
Саммит АТЭС проходит в Шэньчжэне 18–19 ноября. Российский лидер уже провел двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также встретится с президентами США и Китая в трехстороннем формате. Запланированы также контакты с руководителями Вьетнама и Таиланда.