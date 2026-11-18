Соучастника убийства генерала Москалика осудили на 23 года в Саратове
Саратовский областной суд приговорил к 23 годам строгого режима за госизмену и доставку взрывных устройств местного жителя, причастного к убийству заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об это сообщает пресс-служба суда в соцсети «ВКонтакте».
По данным суда, мужчина следил за военнослужащими и руководителями предприятий. В частности, в конце февраля 2025 г. он получил от сотрудника спецслужбы Украины фотографию Москалика. Следуя указаниям, подсудимый установил место жительства генерал-лейтенанта и используемый им личный автомобиль. Он отчитался об этом куратору. Осужденный также совершил ряд аналогичных преступлений.
Денежное вознаграждение он получал в виде криптовалюты на электронный кошелек в Telegram. Мужчина не признал вину на судебном заседании. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ (госизмена), ч. 5 ст. 222.1 УК РФ ( незаконные приобретение, сбыт, перевозка взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества). Помимо заключение он должен выплатить штрафы на общую сумму 800 000 руб. Ему также ограничили свободу на 1,5 года.
В сентябре 2025 г. Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела против Ивана Кузина, обвиняемого в теракте, в результате которого погиб Москалик. Взрывчатка была дистанционно приведена в действие утром 25 апреля того же года, когда Москалик вышел из дома. Генерал-лейтенант погиб на месте. Кроме того, было повреждено имущество 20 человек. В августе 2025 г. ФСБ также сообщила о задержании в Саратовской области соучастника убийства Москалика. Утверждалось, что он причастен к доставке в Московский регион по заданию украинских спецслужб самодельного взрывного устройства, в результате подрыва которого погиб Москалик. ФСБ также считает его причастным к сбору и передаче украинской стороне информации в отношении военнослужащих ВКС России, руководителей и сотрудников оборонных предприятий, объектов критической и транспортной инфраструктуры Саратовской области.