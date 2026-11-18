В сентябре 2025 г. Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела против Ивана Кузина, обвиняемого в теракте, в результате которого погиб Москалик. Взрывчатка была дистанционно приведена в действие утром 25 апреля того же года, когда Москалик вышел из дома. Генерал-лейтенант погиб на месте. Кроме того, было повреждено имущество 20 человек. В августе 2025 г. ФСБ также сообщила о задержании в Саратовской области соучастника убийства Москалика. Утверждалось, что он причастен к доставке в Московский регион по заданию украинских спецслужб самодельного взрывного устройства, в результате подрыва которого погиб Москалик. ФСБ также считает его причастным к сбору и передаче украинской стороне информации в отношении военнослужащих ВКС России, руководителей и сотрудников оборонных предприятий, объектов критической и транспортной инфраструктуры Саратовской области.