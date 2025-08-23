ФСБ сообщила о задержании соучастника убийства генерала Москалика
В Саратовской области задержан соучастник убийства заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, который погиб в апреле в результате подрыва автомобиля. Об этом «РИА Новости» пишет со ссылкой на ФСБ России.
В ФСБ уточнили, что на территории региона был задержан гражданин России 1976 г. р. Утверждается, что он причастен к доставке в Московский регион по заданию украинских спецслужб самодельного взрывного устройства, в результате подрыва которого 25 апреля погиб Москалик. Кроме того, ФСБ считает его причастным к сбору и передаче украинской стороне информации в отношении военнослужащих ВКС России, руководителей и сотрудников оборонных предприятий, объектов критической и транспортной инфраструктуры Саратовской области.
По данным ФСБ, задержанный в июле 2023 г. общался по WhatsApp с сотрудником украинских спецслужб и за деньги согласился на «осуществление деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».
Генерал-лейтенант Москалик руководил дежурной сменой группы боевого управления, занимавшейся мониторингом обстановки в зоне спецоперации. Он погиб 25 апреля в результате подрыва автомобиля в подмосковной Балашихе. По данным следствия, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. На следующий день ФСБ сообщила о задержании подозреваемого по делу об убийстве Игната Кузина, затем Главное следственное управление СК России предъявило ему обвинение в причастности к теракту.