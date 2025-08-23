ФСБ сообщила о задержании соучастника убийства генерала Москалика

В ФСБ уточнили, что на территории региона был задержан гражданин России 1976 г. р. Утверждается, что он причастен к доставке в Московский регион по заданию украинских спецслужб самодельного взрывного устройства, в результате подрыва которого 25 апреля погиб Москалик. Кроме того, ФСБ считает его причастным к сбору и передаче украинской стороне информации в отношении военнослужащих ВКС России, руководителей и сотрудников оборонных предприятий, объектов критической и транспортной инфраструктуры Саратовской области.