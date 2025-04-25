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При взрыве в Балашихе погиб генерал Генштаба Ярослав Москалик

СК возбудил уголовное дело
Ведомости

В результате взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

После произошедшего СК возбудил уголовное дело по ст.105 (убийство) и ст.222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).

По предварительной информации, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.

Утром 25 апреля автомобиль Volkswagen Golf взорвался у дома №2 по бульвару Нестерова в Балашихе.  Мощность взрывного устройства составила более 300 г в тротиловом эквиваленте, сообщает ТАСС. Его усилил газовый баллон, находившийся в машине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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