При взрыве в Балашихе погиб генерал Генштаба Ярослав Москалик

Утром 25 апреля автомобиль Volkswagen Golf взорвался у дома №2 по бульвару Нестерова в Балашихе. Мощность взрывного устройства составила более 300 г в тротиловом эквиваленте, сообщает ТАСС. Его усилил газовый баллон, находившийся в машине.