При взрыве в Балашихе погиб генерал Генштаба Ярослав Москалик

При взрыве в Балашихе погиб генерал Генштаба Ярослав МоскаликСК возбудил уголовное дело
В результате взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.
После произошедшего СК возбудил уголовное дело по ст.105 (убийство) и ст.222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).
По предварительной информации, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.
Утром 25 апреля автомобиль Volkswagen Golf взорвался у дома №2 по бульвару Нестерова в Балашихе. Мощность взрывного устройства составила более 300 г в тротиловом эквиваленте, сообщает ТАСС. Его усилил газовый баллон, находившийся в машине.