Что известно о взрыве автомобиля в Балашихе

Главное оперативное управление Генштаба ВС РФ, к которому относился Москалик, в том числе занималось организацией разработки плана обороны России, стратегическим и оперативным планированием применения ВС РФ, оперативным управлением войсками в мирное и военное время. В числе направлений деятельности также указаны оперативное сопровождение мероприятий военного сотрудничества в формате ОДКБ, СНГ и ШОС, заседаний их уставных органов и участие в формировании предложений в проект Государственной программы вооружения.