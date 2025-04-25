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Что известно о взрыве автомобиля в Балашихе

Погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, возбуждено уголовное дело
Инна Шульгина
Владимир Трефилов / РИА Новости
Владимир Трефилов / РИА Новости

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался у дома № 2 по бульвару Нестерова в подмосковной Балашихе утром 25 апреля. По предварительным данным, погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщает Следственный комитет (СК) России.

К осмотру места инцидента приступили следователи, криминалисты, эксперты, оперативники. По информации СК, сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), начиненное поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело об убийстве, незаконном обороте взрывчатых веществ (ст.105, ст. 222.1 УК РФ).

«Коммерсантъ» пишет, что в салон машины могло быть заложено взрывное устройство, его мощность эквивалентна почти килограмму тротила. Точная информация появится после проведения взрывотехнической экспертизы.

Москалик был включен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Указанный на странице адрес генерал-лейтенанта совпадает с местом, где он погиб при взрыве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала убийство Москалика террористической атакой. «Мы видим так много жертв каждый день. Даже сегодня российский военный был убит в результате террористической атаки в Москве», – сказала дипломат (цитата по ТАСС).

Главное оперативное управление Генштаба ВС РФ, к которому относился Москалик, в том числе занималось организацией разработки плана обороны России, стратегическим и оперативным планированием применения ВС РФ, оперативным управлением войсками в мирное и военное время. В числе направлений деятельности также указаны оперативное сопровождение мероприятий военного сотрудничества в формате ОДКБ, СНГ и ШОС, заседаний их уставных органов и участие в формировании предложений в проект Государственной программы вооружения.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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