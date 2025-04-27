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СК предъявил Игнату Кузину обвинение по делу об убийстве генерала Москалика

За совершение преступления ему пообещали $18 000
Полина Худякова
Максим Блинов / РИА Новости
Максим Блинов / РИА Новости

Главное следственное управление СК России предъявило Игнату Кузину обвинение в причастности к теракту, в котором погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Кузину вменяются преступления по ст. 205, 222.1 и 223.1 УК РФ (террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ).

С Кузиным продолжаются следственные действия, задержанный дает подробные показания. Он заявил, что его завербовали за денежное вознаграждение сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). По словам Кузина, он приехал в Россию в сентябре 2023 г. и «в ожидании конкретных указаний» украинского куратора проживал на территории Московского региона. Через год после получения данных о Москалике «как об объекте террористического нападения» мужчина начал собирать необходимую информацию о нем. В ноябре 2024 г. Кузин арендовал квартиру в подъезде дома, где жил генерал, наблюдал за его передвижениями, «выяснял распорядок дня». Кроме того, обвиняемый заранее купил автомобиль и за месяц до планируемого теракта припарковал его у подъезда.

В марте Кузин получил из тайника на территории Балашихи компоненты готового взрывного устройства, системы видеонаблюдения и контроля, затем установил их в автомобиле.

«После окончания подготовки 23 апреля 2025 г. Кузин скрылся. За совершенное преступление ему было обещано денежное вознаграждение в общей сумме $18 000», – говорится в сообщении.

Подрыв автомобиля совершили удаленным способом. В СК добавили, что сигнал на подрыв взрывного устройства был направлен сотрудником украинских спецслужб, пока его личность не установлена. Кузин полностью признал вину, в суд направлено ходатайство о его аресте, сообщила Петренко. Устанавливаются и другие лица, причастные к организации преступления.

25 апреля Москалик погиб в результате взрыва автомобиля у дома № 2 по бульвару Нестерова в Балашихе. Предварительно, взрыв произошел из-за срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами. На следующий день ФСБ сообщила о задержании подозреваемого по делу об убийстве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала убийство генерала террористической атакой.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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