СК предъявил Игнату Кузину обвинение по делу об убийстве генерала Москалика

С Кузиным продолжаются следственные действия, задержанный дает подробные показания. Он заявил, что его завербовали за денежное вознаграждение сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). По словам Кузина, он приехал в Россию в сентябре 2023 г. и «в ожидании конкретных указаний» украинского куратора проживал на территории Московского региона. Через год после получения данных о Москалике «как об объекте террористического нападения» мужчина начал собирать необходимую информацию о нем. В ноябре 2024 г. Кузин арендовал квартиру в подъезде дома, где жил генерал, наблюдал за его передвижениями, «выяснял распорядок дня». Кроме того, обвиняемый заранее купил автомобиль и за месяц до планируемого теракта припарковал его у подъезда.