Трамп отреагировал на убийство генерала Москалика
Президент США Дональд Трамп назвал резонансным убийство заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом он заявил журналистам на борту самолета на пути в Рим.
25 апреля Москалик погиб в результате взрыва автомобиля у дома №2 по бульвару Нестерова в подмосковной Балашихе. По предварительным данным, взрыв произошел из-за срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.
СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ). Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что убийство генерала следует рассматривать как террористическую атаку. Комментируя произошедшее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва должна быть начеку и понимать суть киевского режима, несмотря на ведущиеся в настоящий момент мирные переговоры об урегулировании конфликта на Украине.