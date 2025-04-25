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Трамп отреагировал на убийство генерала Москалика

Ведомости

Президент США Дональд Трамп назвал резонансным убийство заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом он заявил журналистам на борту самолета на пути в Рим.

«Я рассмотрю это», – заверил Трамп (цитата по ТАСС).

25 апреля Москалик погиб в результате взрыва автомобиля у дома №2 по бульвару Нестерова в подмосковной Балашихе. По предварительным данным, взрыв произошел из-за срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.

СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ). Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что убийство генерала следует рассматривать как террористическую атаку. Комментируя произошедшее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва должна быть начеку и понимать суть киевского режима, несмотря на ведущиеся в настоящий момент мирные переговоры об урегулировании конфликта на Украине. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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