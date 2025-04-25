Трамп отреагировал на убийство генерала Москалика

СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ). Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что убийство генерала следует рассматривать как террористическую атаку. Комментируя произошедшее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва должна быть начеку и понимать суть киевского режима, несмотря на ведущиеся в настоящий момент мирные переговоры об урегулировании конфликта на Украине.