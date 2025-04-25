Песков: убийство Москалика показывает необходимость быть начеку

Россия должна быть начеку и понимать суть киевского режима, несмотря на ведущиеся сейчас мирные переговоры об урегулировании на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.