Песков: убийство Москалика показывает необходимость быть начеку
Россия должна быть начеку и понимать суть киевского режима, несмотря на ведущиеся сейчас мирные переговоры об урегулировании на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.
«Киевский режим в очередной раз просто показывает свою сущность», – уточнил Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.
Москалик погиб 25 апреля при взрыве автомобиля Volkswagen Golf у дома №2 по бульвару Нестерова в подмосковной Балашихе. Предварительно, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.
После произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 105 (убийство) и ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать расследование дела в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что убийство Москалика следует рассматривать как террористическую атаку.
Москалик был включен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Указанный на странице адрес генерал-лейтенанта совпадает с местом, где он скончался при взрыве.