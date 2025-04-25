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Песков: убийство Москалика показывает необходимость быть начеку

Ведомости

Россия должна быть начеку и понимать суть киевского режима, несмотря на ведущиеся сейчас мирные переговоры об урегулировании на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

«Киевский режим в очередной раз просто показывает свою сущность», – уточнил Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Москалик погиб 25 апреля при взрыве автомобиля Volkswagen Golf у дома №2 по бульвару Нестерова в подмосковной Балашихе. Предварительно, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.

После произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 105 (убийство) и ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать расследование дела в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что убийство Москалика следует рассматривать как террористическую атаку.

Москалик был включен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Указанный на странице адрес генерал-лейтенанта совпадает с местом, где он скончался при взрыве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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