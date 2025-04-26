ФСБ задержала подозреваемого по делу об убийстве генерала Москалика

Сам задержанный рассказал, что был завербован спецслужбами Украины в апреле 2023 г. и общался с куратором по имени Вадим. По его указанию в сентябре того же года Кузин уехал в Москву. В феврале 2025 г. он по требованию куратора приобрел автомобиль Volkswagen и извлек из тайника видеокамеру и бомбу. Задержанный признался, что заминировал машину. Взрывное устройство, по его словам, дистанционно активировал куратор Вадим.