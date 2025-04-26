ФСБ задержала подозреваемого по делу об убийстве генерала Москалика

ФСБ задержала подозреваемого по делу об убийстве генерала МоскаликаОн погиб в результате взрыва автомобиля в Балашихе 25 апреля
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, им оказался агент украинских спецслужб Игнат Кузин. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.
По данным ФСБ, задержанный заминировал автомобиль Volkswagen Golf в подмосковной Балашихе. Взрывное устройство, сработавшее в машине, было дистанционно приведено в действие с территории Украины. Кузин доставлен в Следственный комитет (СК) РФ для проведения следственных действий.
Сам задержанный рассказал, что был завербован спецслужбами Украины в апреле 2023 г. и общался с куратором по имени Вадим. По его указанию в сентябре того же года Кузин уехал в Москву. В феврале 2025 г. он по требованию куратора приобрел автомобиль Volkswagen и извлек из тайника видеокамеру и бомбу. Задержанный признался, что заминировал машину. Взрывное устройство, по его словам, дистанционно активировал куратор Вадим.
25 апреля Москалик погиб в результате взрыва автомобиля у дома № 2 по бульвару Нестерова в Балашихе. Предварительно, взрыв произошел из-за срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.
СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 105 (убийство) и ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ). Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала убийство генерала террористической атакой. Комментируя произошедшее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва должна быть начеку и понимать суть киевского режима, несмотря на ведущиеся сейчас мирные переговоры об урегулировании конфликта на Украине.