Захарова назвала убийство генерала Москалика террористической атакой

По данным следствия, инцидент произошел в Балашихе, где взорвался автомобиль «Фольксваген Гольф», припаркованный в районе дома № 2 по улице Нестерова. Предварительная информация СК указывает, что взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было самодельным. Следователи и криминалисты сейчас ведут осмотр места происшествия.