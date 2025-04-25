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Захарова назвала убийство генерала Москалика террористической атакой

Ведомости

Убийство заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерала Ярослава Москалика было террористической атакой. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат говорила о журналистам важности мира, отмечая, как много жертв наблюдается каждый день.

«Даже сегодня российский военный был убит в результате террористической атаки в Москве», – сказала Захарова (цитата по ТАСС).

По данным следствия, инцидент произошел в Балашихе, где взорвался автомобиль «Фольксваген Гольф», припаркованный в районе дома № 2 по улице Нестерова. Предварительная информация СК указывает, что взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было самодельным. Следователи и криминалисты сейчас ведут осмотр места происшествия.

Известно, что Москалик был внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Адрес, указанный на странице ресурса, совпадает с местом, где произошел взрыв, унесший жизнь высокопоставленного военного.

После случившегося СК возбудил уголовное дело по статьям 105 УК РФ (убийство) и 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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