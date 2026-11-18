Кембриджский словарь назвал прилагательное «человеческий» словом 2026 года
«Человеческий» (human) стало словом года по версии Кембриджского словаря, следует из сообщения на сайте Cambridge Dictionary.
Решение выбрать именно это слово связано с развитием искусственного интеллекта. Как обратили внимание лингвисты, сегодня прилагательное «человеческий» указывает на принадлежность к людям в противовес животным, богам, а в последнее время – машинам. Все чаще оно встречается в составе сложных определений: «написанный человеком» (human-written), «созданный человеком» (human-generated, human-made). Таким образом подчеркивая, что тот или иной продукт создан людьми или для них характерен, в отличие от того, что порождено искусственным интеллектом.
«Возможно, этот языковой сдвиг – лишь закономерное развитие языка, отражающее вездесущность ИИ. Но не исключено, что перед нами нечто более значимое: поворотный момент в нашем отношении к искусственному интеллекту», – говорится в тексте.
Как отметил главный редактор Кембриджского словаря Колин Макинтош, 2026 год прошел под знаком возрождения интереса к «человеческому фактору» в том, что мы потребляем, а также к повышению значимости человеческого начала в нашей жизни в целом.
В прошлом году Кембриджский словарь назвал «парасоциальный» словом 2025 г. Оно означает наличие связи, которую чувствует человек с известной личностью, персонажем из книги или фильма, или ИИ.