Решение выбрать именно это слово связано с развитием искусственного интеллекта. Как обратили внимание лингвисты, сегодня прилагательное «человеческий» указывает на принадлежность к людям в противовес животным, богам, а в последнее время – машинам. Все чаще оно встречается в составе сложных определений: «написанный человеком» (human-written), «созданный человеком» (human-generated, human-made). Таким образом подчеркивая, что тот или иной продукт создан людьми или для них характерен, в отличие от того, что порождено искусственным интеллектом.