СК завершил расследование дела о гибели генерала Москалика

В августе ФСБ сообщила о задержании в Саратовской области соучастника убийства Москалика. Речь о россиянине 1976 г. р. Утверждалось, что он причастен к доставке в Московский регион по заданию украинских спецслужб самодельного взрывного устройства, в результате подрыва которого погиб Москалик. ФСБ также считает его причастным к сбору и передаче украинской стороне информации в отношении военнослужащих ВКС России, руководителей и сотрудников оборонных предприятий, объектов критической и транспортной инфраструктуры Саратовской области.