СК завершил расследование дела о гибели генерала Москалика
Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела против Ивана Кузина, обвиняемого в теракте, в результате которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Кузину инкриминируют совершение теракта, незаконное изготовление и оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также ряд других преступлений. По версии следствия, фигурант был завербован службой безопасности Украины (СБУ). С февраля по апрель 2025 г. по заданию куратора Кузин подготовил и установил самодельное взрывное устройство возле подъезда дома на бульваре Нестерова в подмосковной Балашихе, где проживал Москалик.
Взрывчатка была дистанционно приведена в действие утром 25 апреля, когда Москалик вышел из дома. Генерал-лейтенант погиб на месте. Кроме того, было повреждено имущество 20 человек.
Уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд. Продолжается расследование в отношении других соучастников.
В августе ФСБ сообщила о задержании в Саратовской области соучастника убийства Москалика. Речь о россиянине 1976 г. р. Утверждалось, что он причастен к доставке в Московский регион по заданию украинских спецслужб самодельного взрывного устройства, в результате подрыва которого погиб Москалик. ФСБ также считает его причастным к сбору и передаче украинской стороне информации в отношении военнослужащих ВКС России, руководителей и сотрудников оборонных предприятий, объектов критической и транспортной инфраструктуры Саратовской области.