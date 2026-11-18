Он провел параллель с Финляндией, которая полностью закрыла пограничные переходы с Россией. По оценке политика, это решение было продиктовано русофобией и опасениями властей относительно возможного притока беженцев, которых якобы могли использовать в качестве инструмента давления. При этом Мема заявил, что статистика не подтверждала подобных опасений. По его данным, число просителей убежища, прибывавших из России, сократилось с 15 000 в год до 1200 после 2023 г.