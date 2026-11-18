В Эстонии предупредили об экономических последствиях закрытия границы с РФ
Закрытие границы с Россией может привести к серьезным экономическим потрясениям в Эстонии и противоречит интересам страны. Об этом ТАСС заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Он провел параллель с Финляндией, которая полностью закрыла пограничные переходы с Россией. По оценке политика, это решение было продиктовано русофобией и опасениями властей относительно возможного притока беженцев, которых якобы могли использовать в качестве инструмента давления. При этом Мема заявил, что статистика не подтверждала подобных опасений. По его данным, число просителей убежища, прибывавших из России, сократилось с 15 000 в год до 1200 после 2023 г.
Политик считает, что Эстония также столкнется с экономическими последствиями ограничений, которые, по его мнению, могут оказаться ощутимее эффекта от антироссийских санкций. Он выразил мнение, что при нынешних правительствах Эстония и Финляндия не станут пересматривать пограничные ограничения.
15 ноября глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией с 1 декабря. Решение было принято после «диверсионной атаки против эстонской компании оборонной промышленности». Цахкна считает, что за ней якобы стояла российская военная разведка. В ночь на 14 ноября была предпринята попытка атаковать здание оборонного предприятия Threod Systems с целью вызвать взрыв и поджог, пострадавших нет. Были задержаны восемь подозреваемых – жители Латвии.
На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данное решение Эстонии не принесет ей ничего хорошего. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о проверке заявления Эстонии «на достоверность».
18 ноября мэр эстонского города Нарва Яан Тоотс раскритиковал решение властей закрыть пограничный переход. По данным телерадиокомпании ERR, Тоотс уже связался с министром внутренних дел Эстонии и намерен изложить ему свои возражения. Тоотс считает, что если власти решили закрыть границу с Россией, то аналогичные ограничения следует ввести и на границе с Латвией.