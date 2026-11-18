Кроме того, региональный регулятор не проанализировал мероприятия инвестиционной программы коммунальной компании, но включил в расчеты нормативную прибыль и налог на прибыль. После исполнения предписания ФАС тарифы снизились почти вдвое относительно ранее установленных на этот период.