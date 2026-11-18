ФАС: в Корсакове на Сахалине тарифы на тепло снизили почти на 50%
Тарифы на тепловую энергию и горячую воду в Корсакове Сахалинской области снизились на 49,8% по предписанию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Изменения вступили в силу с 1 октября 2026 г. и затронули потребителей ООО «Интеллектуальные коммунальные системы Корсаков», включая предприятия малого и среднего бизнеса, сообщило ведомство.
ФАС выявила 508 млн руб. экономически необоснованных расходов при установлении тарифов на теплоснабжение на 2025–2026 гг. По данным службы, Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Сахалинской области некорректно учла налог на имущество по планируемым к вводу объектам, выпадающие расходы и провела корректировки.
Кроме того, региональный регулятор не проанализировал мероприятия инвестиционной программы коммунальной компании, но включил в расчеты нормативную прибыль и налог на прибыль. После исполнения предписания ФАС тарифы снизились почти вдвое относительно ранее установленных на этот период.
В феврале ФАС начала проверки обоснованности тарифов ЖКХ в шести регионах, включая Сахалинскую область. Ведомство планировало проверить решения региональных регуляторов на фоне сообщений о повышении стоимости коммунальных услуг.
15 июня ФАС сообщила, что совместно с Генпрокуратурой проверила тарифы на тепло и воду в 84 регионах. Нарушения выявили в 65 субъектах РФ, а 4 млрд руб. экономически необоснованных расходов предписали направить на модернизацию коммунальной инфраструктуры.
20 октября ФАС объявила о планах подключить 21 регион к цифровой системе тарифного регулирования до конца 2027 г. Система предназначена для формирования тарифов и контроля инвестиционных программ коммунальных предприятий.