ФАС проверила тарифы на тепло и воду в 84 регионах России

ФАС поставила дедлайн по устранению нарушений до 1 января 2027 г. Другой дедлайн до 1 октября этого года установлен для перенаправки 4 млрд руб. на инвестпрограммы по модернизации ЖКХ. Эти средства, включенные в тарифы, ФАС сочла экономически необоснованными.