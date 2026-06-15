ФАС проверила тарифы на тепло и воду в 84 регионах России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России совместно с Генпрокуратурой проверила тарифы на тепло и воду в 84 регионах с начала года. Это следует из сообщения ведомства.
Нарушения были выявлены в 65 регионах. Всего обнаружено 801 тарифное решение, которое принято «с нарушениями в части передачи госимущества для регулируемых видов деятельности и без проведения торгов».
«В результате компании, которые получили госимущество, не осуществляли инвестиции в модернизацию, что могло привести к износу инфраструктуры и к снижению качества поставляемых потребителям услуг ЖКХ», – говорится в сообщении.
ФАС поставила дедлайн по устранению нарушений до 1 января 2027 г. Другой дедлайн до 1 октября этого года установлен для перенаправки 4 млрд руб. на инвестпрограммы по модернизации ЖКХ. Эти средства, включенные в тарифы, ФАС сочла экономически необоснованными.
12 мая ФАС признала незаконным повышающий коэффициент за отсутствие счетчика на воду за прошлые периоды. В феврале антимонопольная служба начала плановые проверки экономической обоснованности коммунальных тарифов (ЖКХ) в шести регионах. Контрольно-надзорные действия проводятся на фоне сообщений о возможном повышении стоимости услуг после повышения налогов.