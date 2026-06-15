Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,689+0,8%USBN0,149-0,67%MGTS1 230+4,41%IMOEX2 530,84+0,62%RTSI1 108,74+0,62%RGBI118,53+0,08%RGBITR784,22+0,21%
Главная / Общество /

ФАС проверила тарифы на тепло и воду в 84 регионах России

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России совместно с Генпрокуратурой проверила тарифы на тепло и воду в 84 регионах с начала года. Это следует из сообщения ведомства.

Нарушения были выявлены в 65 регионах. Всего обнаружено 801 тарифное решение, которое принято «с нарушениями в части передачи госимущества для регулируемых видов деятельности и без проведения торгов».

«В результате компании, которые получили госимущество, не осуществляли инвестиции в модернизацию, что могло привести к износу инфраструктуры и к снижению качества поставляемых потребителям услуг ЖКХ», – говорится в сообщении.

ФАС поставила дедлайн по устранению нарушений до 1 января 2027 г. Другой дедлайн до 1 октября этого года установлен для перенаправки 4 млрд руб. на инвестпрограммы по модернизации ЖКХ. Эти средства, включенные в тарифы, ФАС сочла экономически необоснованными.

12 мая ФАС признала незаконным повышающий коэффициент за отсутствие счетчика на воду за прошлые периоды. В феврале антимонопольная служба начала плановые проверки экономической обоснованности коммунальных тарифов (ЖКХ) в шести регионах. Контрольно-надзорные действия проводятся на фоне сообщений о возможном повышении стоимости услуг после повышения налогов.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь