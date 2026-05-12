ФАС признала незаконным повышающий коэффициент за отсутствие счетчика на воду

В ФАС России напомнили, что с 1 января 2026 г. базовая ставка налога увеличилась на 2 п. п., что должно было повлечь за собой рост стоимости коммунальных услуг в среднем на 1,7%. При этом ведомство фиксирует обращения граждан и сообщения в СМИ о более значительном росте платежей.