Главная / Общество /

ФАС признала незаконным повышающий коэффициент за отсутствие счетчика на воду

Ведомости

Федеральное антимонопольное ведомство (ФАС) России признало незаконным применение превышающего коэффициента за отсутствие счетчика на воду за прошлые периоды. Об этом ведомство сообщило на официальном сайте.

Позицию ФАС подтвердила Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ.

Калининградское УФАС РФ признало муниципальное предприятие региона «Водоканал» нарушившим антимонопольное законодательство, так так оно осуществляло перерасчет планы за холодную воду и начисляло повышающий коэффициент за уже прошедшие расчетные периоды. Организация обратилась в суд, однако инстанции подтвердили законность решения ФАС и штраф в размере 6,9 млн руб.

10 февраля ФАС России начала плановые проверки экономической обоснованности коммунальных тарифов (ЖКХ) в шести регионах. Контрольно-надзорные действия проводятся на фоне сообщений о возможном повышении стоимости услуг после повышения НДС.

В ФАС России напомнили, что с 1 января 2026 г. базовая ставка налога увеличилась на 2 п. п., что должно было повлечь за собой рост стоимости коммунальных услуг в среднем на 1,7%. При этом ведомство фиксирует обращения граждан и сообщения в СМИ о более значительном росте платежей.

