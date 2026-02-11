Володин: тарифы ЖКХ нужно взять под особый контроль
Надо брать тарифы под особый контроль – в этом заключается позиция всех депутатов Госдумы. Поэтому ГД приняла решение наделить Федеральную антимонопольную службу дополнительными полномочиями, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на заседании.
По словам Володина, региональные энергетические комиссии, принимая решение о росте тарифов, зачастую делают это необоснованно.
«Видя позицию подавляющего большинства депутатов, эти инициативы поддержаны не будут. Мы людей защищаем от чрезмерных повышений тарифов? Или все-таки у кого-то есть иная точка зрения? Тогда ее обоснуйте», – сказал спикер ГД.
Председатель нижней палаты добавил, что в числе обращений в Госдуму первое место занимает именно тема необоснованных решений, связанных с ростом тарифов. Он предложил выносить эти вопросы на заседание Госдумы и «делать все для того, чтобы в регионах не вводились необоснованные тарифы».
10 февраля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что начала плановые проверки экономической обоснованности тарифов ЖКХ в шести регионах на фоне сообщений о возможном росте стоимости услуг после повышения НДС. Проверки органов регулирования стартовали в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Позже к ним добавятся Сахалинская и Псковская области, а также Удмуртия. Отдельные проверки тарифных решений в сферах теплоснабжения и водоснабжения будут проведены по всей стране в течение года.
В этот же день глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что ведомство выступает за повышение тарифов на услуги управляющих компаний. По его словам, ситуация действительно связана с качеством предоставляемых услуг. По словам депутата Госдумы Владимира Кошелева, в настоящее время управляющие компании не имеют возможности корректировать цены на свои услуги. Но на фоне новых налоговых правил, вступивших в силу с начала 2026 г., управляющим компаниям придется либо снижать качество, либо сокращать объем предоставляемых услуг.