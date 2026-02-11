Володин: тарифы ЖКХ нужно взять под особый контроль

В этот же день глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что ведомство выступает за повышение тарифов на услуги управляющих компаний. По его словам, ситуация действительно связана с качеством предоставляемых услуг. По словам депутата Госдумы Владимира Кошелева, в настоящее время управляющие компании не имеют возможности корректировать цены на свои услуги. Но на фоне новых налоговых правил, вступивших в силу с начала 2026 г., управляющим компаниям придется либо снижать качество, либо сокращать объем предоставляемых услуг.