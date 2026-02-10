Минстрой поддержал повышение цен на услуги управляющих компаний ЖКХ

В ноябре правительство России утвердило предельные параметры индексации платы за жилищно-коммунальные услуги на 2026 г. Тарифы повысились с 1 января, также их повторно поднимут 1 октября. С 1 января рост тарифов для всех регионов составил в среднем 1,7%. Второе повышение будет более значительным и дифференцированным: тарифы вырастут сильнее всего в Ставропольском крае (на 22%), Дагестане (19,7%), Тамбовской области (17,5%) и др. В Москве тарифы с 1 октября могут вырасти до 15%, в Московской области – на 12,8%, в Санкт-Петербурге – на 14,6%, в Ленинградской области – на 9,2%.