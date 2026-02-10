Минстрой поддержал повышение цен на услуги управляющих компаний ЖКХ
Минстрой России выступает за повышение тарифов на услуги управляющих компаний. Об этом сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин на заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.
«Эта ситуация действительно связана с качеством предоставляемых услуг», – отметил он (цитата по «РИА Новости»).
Депутат Госдумы Владимир Кошелев в свою очередь подчеркнул, что сейчас управляющие компании не имеют возможности корректировать цены на свои услуги. В то же время, по его словам, в условиях новых налоговых правил, которые вступили в силу с начала года, управляющим компаниям придется либо снижать качество, либо сокращать объем предоставляемых услуг.
В нижней палате разрабатывается законопроект с поправками в Жилищный кодекс, которые будут учитывать эти изменения, заключил Кошелев.
В ноябре правительство России утвердило предельные параметры индексации платы за жилищно-коммунальные услуги на 2026 г. Тарифы повысились с 1 января, также их повторно поднимут 1 октября. С 1 января рост тарифов для всех регионов составил в среднем 1,7%. Второе повышение будет более значительным и дифференцированным: тарифы вырастут сильнее всего в Ставропольском крае (на 22%), Дагестане (19,7%), Тамбовской области (17,5%) и др. В Москве тарифы с 1 октября могут вырасти до 15%, в Московской области – на 12,8%, в Санкт-Петербурге – на 14,6%, в Ленинградской области – на 9,2%.