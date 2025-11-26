Правительство утвердило индексацию тарифов на ЖКУ в 2026 году
Правительство России утвердило предельные параметры индексации платы за жилищно-коммунальные услуги на 2026 г. Документ опубликован на портале правовой информации. Тарифы будут повышены дважды – с 1 января и с 1 октября.
С 1 января рост тарифов для всех регионов составит в среднем 1,7%. Второе повышение будет более значительным и дифференцированным: тарифы вырастут сильнее всего в Ставропольском крае (на 22%), Дагестане (19,7%), Тамбовской области (17,5%), Тюменской области (17,2%) и Северной Осетии (16,3%). Минимальный рост установлен для Хакасии и Чукотки (по 8%), а также для Бурятии и Кировской области (8,9%) и Сахалинской области (9%).
В Москве тарифы с 1 октября могут вырасти до 15%, в Московской области – на 12,8%, в Санкт-Петербурге – на 14,6%, в Ленинградской области – на 9,2%.
13 октября сообщалось, что с 1 марта 2026 г. срок оплаты квитанций за ЖКУ будет сдвинут с 10-го на 15-е число месяца. По словам доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрея Моисеева, изменение связано с тем, что большинство россиян получают зарплату в период с 10 по 15 число. Также с марта 2026 г. квитанции будут поступать не до первого, а до пятого числа каждого месяца.