Эксперт рассказал о причинах переноса крайнего срока по оплате ЖКУ с 1 марта

«Проект, по итогу рассмотрения которого принята дата 15-е число месяца, изначально этой нормы не предусматривал. Она появилась уже на этапе второго чтения. Но суть следующая: действующая норма – оплата вносится до 10 числа, но срок может быть изменен решением общего собрания или договором на управление многоквартирном домом», – сказал доцент. С учетом законопроекта крайней датой станет 15 число, которое уже не может быть изменено.