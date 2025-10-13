Эксперт рассказал о причинах переноса крайнего срока по оплате ЖКУ с 1 марта
С 1 марта 2026 г. срок оплаты квитанций за ЖКУ в России сдвинется с 10 на 15 число месяца. По словам доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрея Моисеева, это связано с выдачей зарплат большинству россиян в период с 10 по 15 дни месяца. Об этом он рассказал агентству «Прайм».
«Проект, по итогу рассмотрения которого принята дата 15-е число месяца, изначально этой нормы не предусматривал. Она появилась уже на этапе второго чтения. Но суть следующая: действующая норма – оплата вносится до 10 числа, но срок может быть изменен решением общего собрания или договором на управление многоквартирном домом», – сказал доцент. С учетом законопроекта крайней датой станет 15 число, которое уже не может быть изменено.
Кроме того, с 1 марта будут изменены и сроки получения квитанций за ЖКХ, отметил Моисеев. Они будут приходить не до первого, а до пятого числа ежемесячно. Для жителей такие изменения будут удобнее из-за получения заработной платы с 10-го по 15-е число, подчеркнул доцент. Иначе же при ожидании средств у граждан копится пеня за просрочку.
Эксперт отметил, что при этом будет не совсем понятно, что делать с договорами, которые действуют на момент 1 марта 2025 г., когда закон вступит в силу. По словам Моисеева, обратной силы документ в этом случае не имеет.
12 октября стало известно, что с I квартала 2026 г. управляющие компании России будут обязаны предоставлять отчеты о своей деятельности по единой форме. Публиковаться эти документы будут в государственной информационной системе ЖКХ. Инициатива направлена на обеспечение прозрачности работы управляющих компаний, т. к. до этого каждая организация отчитывалась произвольным образом. Это, в свою очередь, затрудняло для жильцов анализ деятельности.