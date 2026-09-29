Юрия Дудя заочно арестовали за интервью с главой РДК

РДК был создан в августе 2022 г. из граждан России, перешедших на сторону Украины, и участвует в боевых действиях на стороне ВСУ. В марте 2024 г. РДК вместе с другими формированиями участвовал во вторжениях на территорию Курской и Белгородской областей.