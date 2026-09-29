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Юрия Дудя заочно арестовали за интервью с главой РДК

Анна Виноградова
РИА Новости
РИА Новости

Суд заочно арестовал журналиста Юрия Дудя (считается в России иноагентом) по уголовному делу об оправдании и пропаганде терроризма из-за интервью с главой «Русского добровольческого корпуса (организация признана террористической и запрещена в РФ)» Денисом Капустиным. Об этом сообщил Следственный комитет.

Капустину, который внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, также заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Интервью Дудя с Капустиным вышло 2 апреля 2026 г. 3 апреля председатель СК Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям журналиста. В ведомстве тогда заявляли, что в опубликованном видео содержались положительные оценки запрещенных идеологий и признаки популяризации насильственных действий по национальному признаку.

23 сентября Росфинмониторинг внес Дудя в перечень террористов и экстремистов.

14 ноября 2025 г. журналиста заочно приговорили к одному году и 10 месяцам колонии по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

16 ноября 2023 г. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Капустина к пожизненному заключению. Его признали виновным в госизмене, покушении на теракт, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, создании террористического сообщества и прохождении обучения для террористической деятельности.

РДК был создан в августе 2022 г. из граждан России, перешедших на сторону Украины, и участвует в боевых действиях на стороне ВСУ. В марте 2024 г. РДК вместе с другими формированиями участвовал во вторжениях на территорию Курской и Белгородской областей.

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