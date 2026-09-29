Юрия Дудя заочно арестовали за интервью с главой РДК
Суд заочно арестовал журналиста Юрия Дудя
Капустину, который внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, также заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Интервью Дудя с Капустиным вышло 2 апреля 2026 г. 3 апреля председатель СК Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям журналиста. В ведомстве тогда заявляли, что в опубликованном видео содержались положительные оценки запрещенных идеологий и признаки популяризации насильственных действий по национальному признаку.
23 сентября Росфинмониторинг внес Дудя в перечень террористов и экстремистов.
14 ноября 2025 г. журналиста заочно приговорили к одному году и 10 месяцам колонии по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.
16 ноября 2023 г. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Капустина к пожизненному заключению. Его признали виновным в госизмене, покушении на теракт, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, создании террористического сообщества и прохождении обучения для террористической деятельности.
РДК был создан в августе 2022 г. из граждан России, перешедших на сторону Украины, и участвует в боевых действиях на стороне ВСУ. В марте 2024 г. РДК вместе с другими формированиями участвовал во вторжениях на территорию Курской и Белгородской областей.