СК России даст правовую оценку действиям Дудя после интервью с Капустиным

15 апреля 2022 г. Дудя объявили иноагентом. По версии Минюста, в своих интервью он использовал материалы иноагентов, а также получал доходы от рекламы на американском видеохостинге YouTube. 14 ноября 2025 г. его заочно приговорили к одному году и 10 месяцам колонии общего режима по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.