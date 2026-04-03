СК России даст правовую оценку действиям Дудя после интервью с Капустиным

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям журналиста Юрия Дудя (считается в России иноагентом) после его интервью с главой «РДК (организация признана террористической и запрещена в РФ)» Денисом Капустиным. Об этом сообщается в Telegram-канале СКР.

«Председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил Главному следственному управлению ведомства изучить опубликованные материалы и дать правовую оценку действиям блогера», – говорится в сообщении СКР.

По версии следствия, в интервью содержатся положительные оценки «запрещенных человеконенавистнических идеологий», а также признаки популяризации насилия по национальному признаку.

В России Капустин заочно дважды приговорен к пожизненному лишению свободы по делам о госизмене, создании террористического сообщества и ряду других статей. В декабре появлялась информация о его гибели в Запорожской области, однако позднее украинская сторона заявила, что это была инсценировка.

«РДК» был создан в августе 2022 г. из числа россиян, перешедших на сторону ВСУ. Участники формирования причастны к нескольким атакам на территории России, включая нападение на села Сушаны и Любечане в Брянской области в марте 2023 г., в результате которого погибли два мирных жителя.

2 января сообщалось, что Капустина МВД переобъявило в розыск по новому уголовному делу.

15 апреля 2022 г. Дудя объявили иноагентом. По версии Минюста, в своих интервью он использовал материалы иноагентов, а также получал доходы от рекламы на американском видеохостинге YouTube. 14 ноября 2025 г. его заочно приговорили к одному году и 10 месяцам колонии общего режима по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Новости СМИ2
