СК России даст правовую оценку действиям Дудя после интервью с Капустиным
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям журналиста Юрия Дудя
«Председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил Главному следственному управлению ведомства изучить опубликованные материалы и дать правовую оценку действиям блогера», – говорится в сообщении СКР.
По версии следствия, в интервью содержатся положительные оценки «запрещенных человеконенавистнических идеологий», а также признаки популяризации насилия по национальному признаку.
В России Капустин заочно дважды приговорен к пожизненному лишению свободы по делам о госизмене, создании террористического сообщества и ряду других статей. В декабре появлялась информация о его гибели в Запорожской области, однако позднее украинская сторона заявила, что это была инсценировка.
«РДК» был создан в августе 2022 г. из числа россиян, перешедших на сторону ВСУ. Участники формирования причастны к нескольким атакам на территории России, включая нападение на села Сушаны и Любечане в Брянской области в марте 2023 г., в результате которого погибли два мирных жителя.
2 января сообщалось, что Капустина МВД переобъявило в розыск по новому уголовному делу.
15 апреля 2022 г. Дудя объявили иноагентом. По версии Минюста, в своих интервью он использовал материалы иноагентов, а также получал доходы от рекламы на американском видеохостинге YouTube. 14 ноября 2025 г. его заочно приговорили к одному году и 10 месяцам колонии общего режима по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.