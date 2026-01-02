Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Основателя РДК Капустина переобъявили в розыск по второму делу

Ведомости

МВД переобъявило основателя организации «Русский добровольческий корпус (организация признана террористической и запрещена в РФ)» (РДК) Дениса Капустина в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных ведомства.

Как сообщили агентству в правоохранительных органах, Капустина переобъявили в розыск по новому уголовному делу, которое рассматривает Второй Западный окружной военный суд.

В ноябре 2023 г. Капустин был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в госизмене (ст. 275 УК), попытке совершения теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК, ст. 222 УК), создании террористического сообщества и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3, ст. 205.4 УК).

Суд заочно приговорил главу РДК Капустина и актера Канахина к пожизненным срокам

Общество

27 декабря стало известно, что Капустин был убит в Запорожской области, однако позже на Украине заявили, что убийство было «инсценировкой» и что он на самом деле жив.

РДК был создан в августе 2022 г. из числа перешедших на сторону ВСУ россиян. Организация ответственна за несколько вторжений на территорию России. 2 марта 2023 г. диверсанты РДК напали на два села в Брянской области – Сушаны и Любечане. Тогда погибли два мирных жителя. Следующий рейд был в апреле, а в мае и июне РДК атаковали Белгородскую область.

Президент России Владимир Путин сравнил россиян, воюющих на стороне ВСУ, с власовцами и предателями. В марте 2024 г. он заявил, что, хотя в России нет смертной казни, правоохранительные органы получат указания выявлять участников нападений на российское приграничье и принимать соответствующие меры.