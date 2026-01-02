Основателя РДК Капустина переобъявили в розыск по второму делу

РДК был создан в августе 2022 г. из числа перешедших на сторону ВСУ россиян. Организация ответственна за несколько вторжений на территорию России. 2 марта 2023 г. диверсанты РДК напали на два села в Брянской области – Сушаны и Любечане. Тогда погибли два мирных жителя. Следующий рейд был в апреле, а в мае и июне РДК атаковали Белгородскую область.