Основателя РДК Капустина переобъявили в розыск по второму делу
МВД переобъявило основателя организации «Русский добровольческий корпус
Как сообщили агентству в правоохранительных органах, Капустина переобъявили в розыск по новому уголовному делу, которое рассматривает Второй Западный окружной военный суд.
В ноябре 2023 г. Капустин был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в госизмене (ст. 275 УК), попытке совершения теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК, ст. 222 УК), создании террористического сообщества и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3, ст. 205.4 УК).
27 декабря стало известно, что Капустин был убит в Запорожской области, однако позже на Украине заявили, что убийство было «инсценировкой» и что он на самом деле жив.
РДК был создан в августе 2022 г. из числа перешедших на сторону ВСУ россиян. Организация ответственна за несколько вторжений на территорию России. 2 марта 2023 г. диверсанты РДК напали на два села в Брянской области – Сушаны и Любечане. Тогда погибли два мирных жителя. Следующий рейд был в апреле, а в мае и июне РДК атаковали Белгородскую область.
Президент России Владимир Путин сравнил россиян, воюющих на стороне ВСУ, с власовцами и предателями. В марте 2024 г. он заявил, что, хотя в России нет смертной казни, правоохранительные органы получат указания выявлять участников нападений на российское приграничье и принимать соответствующие меры.