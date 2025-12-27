На фронте убит ответственный за вторжение в Брянскую область лидер РДК Капустин

Организация ответственна за несколько вторжений на территорию России. 2 марта 2023 г. диверсанты РДК напали на два села в Брянской области – Сушаны и Любечане. Тогда погибли два мирных жителя. Следующий рейд был в апреле, а в мае и июне РДК атаковали Белгородскую область. Через год, в марте 2024 г., вместе с «Легионом “Свобода России”» (ЛСР, организация признана террористической и запрещена в РФ) организовали нападение на приграничье Белгородской и Курской областей.