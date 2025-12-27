На фронте убит ответственный за вторжение в Брянскую область лидер РДК Капустин
Командир Русского добровольческого корпуса (организация признана террористической и запрещена в РФ) Денис Капустин убит в Запорожской области 27 декабря. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на данные организации.
По заявлению корпуса, Капустин погиб после прилета FPV-дрона.
В России основатель РДК был заочно приговорен к пожизненному заключению по делу о вторжении в Брянскую область.
Русский добровольческий корпус был создан в августе 2022 г. из числа перешедших на сторону ВСУ россиян.
Организация ответственна за несколько вторжений на территорию России. 2 марта 2023 г. диверсанты РДК напали на два села в Брянской области – Сушаны и Любечане. Тогда погибли два мирных жителя. Следующий рейд был в апреле, а в мае и июне РДК атаковали Белгородскую область. Через год, в марте 2024 г., вместе с «Легионом “Свобода России”» (ЛСР, организация признана террористической и запрещена в РФ) организовали нападение на приграничье Белгородской и Курской областей.
Кроме того, как сообщало ФСБ в марте 2023 г., Капустин организовал покушение на бизнесмена и основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева.
В ноябре 2023 г. Капустин был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в госизмене (ст. 275 УК), попытке совершения теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК, ст. 222 УК), создании террористического сообщества и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3, ст. 205.4 УК).
Президент России Владимир Путин сравнивал формирования из воюющих на стороне ВСУ россиян с власовцами и предателями. В марте 2024 г. он заявил, что хотя в России нет смертной казни, «всем правоохранительным органам будут даны указания поименно выявлять участников атак на российское приграничье и принять соответствующие действия».