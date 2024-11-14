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Гособвинитель запросил новый пожизненный срок основателю РДК Капустину

Ведомости

Гособвинение запросило заочно приговорить основателя «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической и запрещена в РФ) Дениса Капустина и члена РДК актера Кирилла Канахина к новому пожизненному заключению в связи с их вторжением в Брянскую область, передает ТАСС.

Прокурор выступил на заседании второго Западного окружного военного суда.

28 октября государственный обвинитель заявила о причастности Капустина, Канахина и других членов РДК (Александра Галанова, Алексея Огурцова и Антона Зырянова) к убийству двух гражданских лиц в Брянской области.

После нападения на территорию Брянской области в феврале 2023 г. РДК взял на себя ответственность за повторную вылазку в регион в марте, а также за нападение на территорию Белгородской области в мае 2023 г.

Второй западный окружной военный суд в ноябре 2023 г. заочно приговорил Капустина к пожизненному заключению по обвинению в госизмене (ст. 275 УК), попытке совершения теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК, ст. 222 УК), создании террористического сообщества и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3, ст. 205.4 УК). Еще один пожизненный срок был назначен Капустину в феврале текущего года. Военный суд признал его виновным в госизмене, переходе гражданина РФ на сторону противника.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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