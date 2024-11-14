Гособвинитель запросил новый пожизненный срок основателю РДК Капустину

Второй западный окружной военный суд в ноябре 2023 г. заочно приговорил Капустина к пожизненному заключению по обвинению в госизмене (ст. 275 УК), попытке совершения теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК, ст. 222 УК), создании террористического сообщества и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3, ст. 205.4 УК). Еще один пожизненный срок был назначен Капустину в феврале текущего года. Военный суд признал его виновным в госизмене, переходе гражданина РФ на сторону противника.