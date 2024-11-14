Гособвинитель запросил новый пожизненный срок основателю РДК Капустину
Гособвинение запросило заочно приговорить основателя «Русского добровольческого корпуса» (РДК,
Прокурор выступил на заседании второго Западного окружного военного суда.
28 октября государственный обвинитель заявила о причастности Капустина, Канахина и других членов РДК (Александра Галанова, Алексея Огурцова и Антона Зырянова) к убийству двух гражданских лиц в Брянской области.
После нападения на территорию Брянской области в феврале 2023 г. РДК взял на себя ответственность за повторную вылазку в регион в марте, а также за нападение на территорию Белгородской области в мае 2023 г.
Второй западный окружной военный суд в ноябре 2023 г. заочно приговорил Капустина к пожизненному заключению по обвинению в госизмене (ст. 275 УК), попытке совершения теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК, ст. 222 УК), создании террористического сообщества и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3, ст. 205.4 УК). Еще один пожизненный срок был назначен Капустину в феврале текущего года. Военный суд признал его виновным в госизмене, переходе гражданина РФ на сторону противника.