Прокурор обвинил основателя и членов РДК в убийстве двух мирных жителей РФ
Гособвинитель на заседании Второго Западного окружного военного суда заявила о причастности основателя «Русского добровольческого корпуса» (РДК,
Аналогичное обвинение прокурор также выдвинула против членов РДК Кирилла Канахина, Александра Галанова, Алексея Огурцова и Антона Зырянова.
«[Обвиняемые] в составе украинской диверсионной группы с оружием и взрывными устройствами незаконно пересекли границу России и проникли в два села в Брянской области. Они стреляли по гражданским машинам, убили двух водителей и ранили ребенка», – зачитала прокурор текст обвинительного заключения.
Члены РДК также ранили нескольких других мирных жителей, сожгли дом и объекты инфраструктуры, заминировали местность. В результате пострадал еще сотрудник Росгвардии, занимавшийся разминированием. По словам прокурора, по делу планируется допросить 91 свидетеля, в том числе одного секретного.
После нападения на территорию Брянской области в феврале 2023 г. РДК взял на себя ответственность за повторную вылазку на территорию региона в марте, а также за нападение на территорию Белгородской области в мае 2023 г.
В ноябре прошлого года Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил Капустина к пожизненному заключению. Его признали виновным в совершении госизмены (ст. 275 УК), попытке совершения теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), а также в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК, ст. 222 УК), создании террористического сообщества и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3, ст. 205.4 УК). Наказание вступит в силу с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции.
В феврале 2024 г. Второй западный окружной военный суд также заочно приговорил Канахина к пожизненному лишению свободы. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена, переход на сторону противника, совершенный гражданином РФ).