Прокурор обвинил основателя и членов РДК в убийстве двух мирных жителей РФ

В ноябре прошлого года Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил Капустина к пожизненному заключению. Его признали виновным в совершении госизмены (ст. 275 УК), попытке совершения теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), а также в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК, ст. 222 УК), создании террористического сообщества и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3, ст. 205.4 УК). Наказание вступит в силу с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции.