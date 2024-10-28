Что известно о ситуации в Курской области на 28 октября

В приграничье в результате ударов ВСУ пострадал объект культурного наследия – усадьба Викторова, известная как «Дворец для любимой». Она расположена в селе Сафоновка Кореневского района. Здание было построено в стиле средневековых немецких замков по заказу помещика Иосифа Викторова в знак его любви к молодой немецкой девушке. Сведения о разрушениях передадут в Следственное управление Следственного комитета РФ по Курской области.