Что известно о ситуации в Курской области на 28 октябряПодразделения «Севера» отразили семь контратак ВСУ
Бои в Курской области продолжаются 84-й день. Подразделения группировки войск «Север» ведут наступление, операция Вооруженных сил России продолжается. В регионе действуют режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции.
«Ведомости» собрали все, что известно о ситуации в Курской области на 28 октября.
Сводка от Минобороны
Подразделения «Севера» нанесли поражение частям механизированных, танковой, десантно-штурмовых бригад, а также бригад морской пехоты и территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. ВС РФ отразили семь контратак в направлении Кремяного, Нижнего Клина и Новоивановки, отразили четыре попытки контратак в направлении Александрии, Дарьино и Плехово.
С помощью авиации и артиллерии российские силы нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ряда бригад ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка и др. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по местам сосредоточения ВСУ в Сумской области – в районах Басовки, Веселовки, Журавки, Катериновки, Локни, Мирополья и др.
По данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли более 350 военнослужащих и семь единиц техники. Три украинских военнослужащих сдались в плен. Всего за время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ превысили 27 530 человек.
Последствия атак
В приграничье в результате ударов ВСУ пострадал объект культурного наследия – усадьба Викторова, известная как «Дворец для любимой». Она расположена в селе Сафоновка Кореневского района. Здание было построено в стиле средневековых немецких замков по заказу помещика Иосифа Викторова в знак его любви к молодой немецкой девушке. Сведения о разрушениях передадут в Следственное управление Следственного комитета РФ по Курской области.
Украинские военнослужащие в августе обстреливали автомобили, которые уезжали из зоны боевых действий в Курской области, рассказала изданию The New York Times волонтер Мария Скроб. Она помогала доставлять тела в морг Коренево. Жители соседнего села Куриловка также рассказали, что ВСУ стреляли в убегающих мирных жителей.
Главное военное следственное управление возбудило уголовное дело против гражданина Грузии Левана Беруашвили – наемника в Курской области, заочно подозреваемого в тяжких преступлениях. Следствие установило, что Беруашвили на протяжении долгого времени занимается вербовкой, обучением и финансированием наемников для их использования в вооруженном конфликте на территории России.