СК возбудил дело против воюющего в Курской области наемника из Грузии
Главное военное следственное управление возбудило уголовное дело против гражданина Грузии Левана Беруашвили – наемника в Курской области, заочно подозреваемого в тяжких преступлениях. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.
Следствие установило, что Беруашвили на протяжении долгого времени занимается вербовкой, обучением и финансированием наемников для их использования в вооруженном конфликте на территории России.
«Кроме того, он лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории РФ», – подчеркивается в сообщении.
По данным следователей, в конце августа Беруашвили и другие представители украинских наемнических формирований незаконно пересекли государственную границу России и вторглись на территорию Курской области, вооруженные автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, с использованием взрывных устройств и военной техники. После этого они «с целью устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения».
Уголовное дело в отношении Беруашвили возбуждено, в том числе, об убийстве; покушении на убийство двух или более лиц, совершенные организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти; террористический акт; посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа; применении насилия в отношении представителя власти; незаконном пересечении госграницы России (ст. 105, 205, 317, 318, 322 УК РФ).
Следствие принимает меры к установлению местонахождения гражданина Грузии и его соучастников.
28 октября Генпрокуратура России сообщила, что в Верховный суд Донецкой народной республики направлено уголовное дело в отношении 48-летнего военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ) Альберта Картера, который является гражданином США и бывшим инструктором НАТО. Картер обвиняется в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ). По версии следствия, с марта 2022 г. по август 2024 г. он, имея военный опыт, прибыл на Украину и вступил в 49-й отдельный пехотный батальон «Карпатская сечь» ВСУ. Американец принимал участие в боевых действиях, за что получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 2,3 млн руб. В России ему грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет. Картер был заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск.
24 февраля 2022 г. президент России Владимир Путин объявил специальную военную операцию на Украине. После этого украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о создании интернационального легиона для иностранных добровольцев. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.