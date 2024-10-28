СК возбудил дело против воюющего в Курской области наемника из Грузии

28 октября Генпрокуратура России сообщила, что в Верховный суд Донецкой народной республики направлено уголовное дело в отношении 48-летнего военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ) Альберта Картера, который является гражданином США и бывшим инструктором НАТО. Картер обвиняется в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ). По версии следствия, с марта 2022 г. по август 2024 г. он, имея военный опыт, прибыл на Украину и вступил в 49-й отдельный пехотный батальон «Карпатская сечь» ВСУ. Американец принимал участие в боевых действиях, за что получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 2,3 млн руб. В России ему грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет. Картер был заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск.