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СК возбудил дело против воюющего в Курской области наемника из Грузии

Ведомости

Главное военное следственное управление возбудило уголовное дело против гражданина Грузии Левана Беруашвили – наемника в Курской области, заочно подозреваемого в тяжких преступлениях. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

Следствие установило, что Беруашвили на протяжении долгого времени занимается вербовкой, обучением и финансированием наемников для их использования в вооруженном конфликте на территории России.

«Кроме того, он лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории РФ», – подчеркивается в сообщении.

По данным следователей, в конце августа Беруашвили и другие представители украинских наемнических формирований незаконно пересекли государственную границу России и вторглись на территорию Курской области, вооруженные автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, с использованием взрывных устройств и военной техники. После этого они «с целью устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения».

Уголовное дело в отношении Беруашвили возбуждено, в том числе, об убийстве; покушении на убийство двух или более лиц, совершенные организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти; террористический акт; посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа; применении насилия в отношении представителя власти; незаконном пересечении госграницы России (ст. 105, 205,  317, 318, 322 УК РФ).

Следствие принимает меры к установлению местонахождения гражданина Грузии и его соучастников.

28 октября Генпрокуратура России сообщила, что в Верховный суд Донецкой народной республики направлено уголовное дело в отношении 48-летнего военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ) Альберта Картера, который является гражданином США и бывшим инструктором НАТО. Картер обвиняется в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ). По версии следствия, с марта 2022 г. по август 2024 г. он, имея военный опыт, прибыл на Украину и вступил в 49-й отдельный пехотный батальон «Карпатская сечь» ВСУ. Американец принимал участие в боевых действиях, за что получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 2,3 млн руб. В России ему грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет. Картер был заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск.

24 февраля 2022 г. президент России Владимир Путин объявил специальную военную операцию на Украине. После этого украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о создании интернационального легиона для иностранных добровольцев. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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