Дело о наемничестве в ВСУ бывшего инструктора НАТО передано в суд

48-летний Картер обвиняется в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ). По версии следствия, с марта 2022 г. по август 2024 г. он, имея военный опыт, прибыл на Украину и вступил в 49-й отдельный пехотный батальон «Карпатская сечь» ВСУ. Американец принимал участие в боевых действиях, за что получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 2,3 млн руб. В России ему грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет.