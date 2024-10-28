Дело о наемничестве в ВСУ бывшего инструктора НАТО передано в суд
Прокуратура Донецкой народной республики направила в Верховный суд региона уголовное дело в отношении военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ) Альберта Картера, который является гражданином США и бывшим инструктором НАТО. Он был заочно арестован в России и объявлен в международный розыск. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
48-летний Картер обвиняется в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ). По версии следствия, с марта 2022 г. по август 2024 г. он, имея военный опыт, прибыл на Украину и вступил в 49-й отдельный пехотный батальон «Карпатская сечь» ВСУ. Американец принимал участие в боевых действиях, за что получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 2,3 млн руб. В России ему грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет.
В конце октября Верховный суд ДНР также заочно приговорил гражданина США Джастина Мишлера к 14 годам лишения свободы по делу об участии в качестве наемника в вооруженном конфликте на стороне Украины. Судом установлено, что в 2023 г. он присоединился к 28-й отдельной механизированной бригаде имени «рыцарей Зимнего похода» ВСУ. Это формирование вело военные действия в Бахмуте и Марьинке, на кургане Саур-Могила и в селе Мариновка в ДНР.
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. После этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании интернационального легиона для иностранных добровольцев. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.
В октябре 2024 г. директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что численность наемников в интернациональном легионе ВСУ составляет 18 000 человек из 85 государств, включая страны постсоветского пространства.