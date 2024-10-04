ФСБ: число наемников в «Интернациональном легионе» ВСУ достигло 18 000

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании «Интернационального легиона» после начала Россией специальной военной операции в 2022 г. В легион могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что наличие иностранных наемников в рядах ВСУ не изменит ход спецоперации, но может затянуть конфликт и «доставить больше страданий украинскому народу».