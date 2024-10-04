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ФСБ: число наемников в «Интернациональном легионе» ВСУ достигло 18 000

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Численность наемников в «Интернациональном легионе» вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет 18 000 человек из 85 государств, включая страны постсоветского пространства. Это свидетельствует о масштабах налаженной Западом системы поставки боевиков на фронт, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

«Особенно широко представлены на Украине польские, французские и грузинские боевики», – сказал Бортников, добавив, что в последнее время отмечен рост количества наемников в украинской армии из стран Латинской Америки (цитата по ТАСС).

По словам главы ФСБ, подготовка «рекрутированных иностранцев» проходит в тренировочных центрах и лагерях НАТО в Польше, Латвии и Литве. Бортников также отметил, что чаще всего вербовка наемников за границей ведется с позиций украинских загранучреждений.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании «Интернационального легиона» после начала Россией специальной военной операции в 2022 г. В легион могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что наличие иностранных наемников в рядах ВСУ не изменит ход спецоперации, но может затянуть конфликт и «доставить больше страданий украинскому народу».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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