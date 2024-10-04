ФСБ: число наемников в «Интернациональном легионе» ВСУ достигло 18 000
Численность наемников в «Интернациональном легионе» вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет 18 000 человек из 85 государств, включая страны постсоветского пространства. Это свидетельствует о масштабах налаженной Западом системы поставки боевиков на фронт, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.
«Особенно широко представлены на Украине польские, французские и грузинские боевики», – сказал Бортников, добавив, что в последнее время отмечен рост количества наемников в украинской армии из стран Латинской Америки (цитата по ТАСС).
По словам главы ФСБ, подготовка «рекрутированных иностранцев» проходит в тренировочных центрах и лагерях НАТО в Польше, Латвии и Литве. Бортников также отметил, что чаще всего вербовка наемников за границей ведется с позиций украинских загранучреждений.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании «Интернационального легиона» после начала Россией специальной военной операции в 2022 г. В легион могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что наличие иностранных наемников в рядах ВСУ не изменит ход спецоперации, но может затянуть конфликт и «доставить больше страданий украинскому народу».