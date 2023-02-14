Песков: наличие иностранных наемников в рядах ВСУ не изменит ход спецоперации
Наличие иностранных наемников в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ) не изменит ход специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в подразделения ВСУ в Харькове и области прибывают иностранные граждане из Западной Европы и Польши. «Отмечено прибытие англоязычных граждан, а также людей, разговаривающих на французском, немецком и польском языках», – уточнял Марочко.
На брифинге журналисты спросили Пескова, как считают в Кремле, насколько такое подкрепление усложнит задачу для российской армии и способно ли поставить под угрозу выполнение задач. В начале своего ответа представитель Кремля переадресовал эти вопросы в Минобороны, поскольку они связаны с «нюансами» проведения спецоперации.
«То, что наши военные на передовой слышат иностранную речь иностранных наемников – это не секрет, это не событие последних дней, это уже давно происходит. Способно ли это изменить ход событий – нет, не способно, еще раз повторяем», – продолжил Песков.
Представитель Кремля при этом добавил, что наличие иностранцев в рядах ВСУ может затянуть спецоперацию и «доставить больше страданий украинскому народу». Но изменить ход событий это не способно, вновь повторил Песков.
По словам Марочко, к воинским частям ВСУ иностранцев подвозят на автобусах с европейскими номерами. Прибывшие иностранцы были одеты в гражданскую одежду, но, как заявил он, личные вещи у всех были сложены в одинаковые рюкзаки армейского типа. При этом эксперт отметил, что имеющаяся информация не позволяет делать выводы об их принадлежности к каким-то конкретным формированиям, но у всех иностранцев замечены одинаковые элементы экипировки.
Летом 2022 г. Минобороны раскрывало численность иностранных наемников на Украине. Тогда сообщалось, что больше всего наемников прибыло в страну из Польши — 1831, Канады — 601 и США — 530. Среди европейских стран, помимо Польши, в пятерку по численности иностранных наемников также вошли Румыния — 504, Великобритания — 422, Хорватия — 204 и Белоруссия — 197. Из Азии наибольшее количество человек прибыло из Грузии — 355 и Сирии — 200. С африканского континента на Украину прибыли наемники из Нигерии — 85 и ЮАР — 25.