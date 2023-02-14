Песков: наличие иностранных наемников в рядах ВСУ не изменит ход спецоперации

По словам Марочко, к воинским частям ВСУ иностранцев подвозят на автобусах с европейскими номерами. Прибывшие иностранцы были одеты в гражданскую одежду, но, как заявил он, личные вещи у всех были сложены в одинаковые рюкзаки армейского типа. При этом эксперт отметил, что имеющаяся информация не позволяет делать выводы об их принадлежности к каким-то конкретным формированиям, но у всех иностранцев замечены одинаковые элементы экипировки.