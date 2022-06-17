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Минобороны раскрыло численность иностранных наемников на Украине

Ведомости

Минобороны раскрыло численность иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, передает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. Больше всего наемников прибыло в страну из Польши — 1831, Канады — 601 и США — 530.

Среди европейских стран, помимо Польши, в пятерку по численности иностранных наемников также входят Румыния — 504, Великобритания — 422, Хорватия — 204 и Белоруссия — 197. Из Азии наибольшее количество человек прибыло из Грузии — 355 и Сирии — 200. С африканского континента на Украину прибыли наменики из Нигерии — 85 и ЮАР — 25.

Всего в страну приехали наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран, при этом из прибывших 6956 в стране остается 3221 человек. Минобороны также ведет статистку убитых и вернувшихся в свои страны наемников. Ведомство ранее сообщало, что иностранные граждане с начала мая перестали прибывать на Украину для участия в военных действиях, общее число наемников сократилось вдвое.

17 мая Служба внешней разведки России заявила, что США привлекают в качестве наемников на Украину членов международных террористических организаций. По данным ведомства, в апреле американские спецслужбы помогли освободить из тюрем, которые контролируют сирийские курды, 60 боевиков 20-25 лет. Затем их отправили в район американской военной базы «Эт-Танф» в Сирии, где их обучали перед отправкой на Украину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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