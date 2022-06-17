Минобороны раскрыло численность иностранных наемников на Украине
Минобороны раскрыло численность иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, передает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. Больше всего наемников прибыло в страну из Польши — 1831, Канады — 601 и США — 530.
Среди европейских стран, помимо Польши, в пятерку по численности иностранных наемников также входят Румыния — 504, Великобритания — 422, Хорватия — 204 и Белоруссия — 197. Из Азии наибольшее количество человек прибыло из Грузии — 355 и Сирии — 200. С африканского континента на Украину прибыли наменики из Нигерии — 85 и ЮАР — 25.
Всего в страну приехали наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран, при этом из прибывших 6956 в стране остается 3221 человек. Минобороны также ведет статистку убитых и вернувшихся в свои страны наемников. Ведомство ранее сообщало, что иностранные граждане с начала мая перестали прибывать на Украину для участия в военных действиях, общее число наемников сократилось вдвое.
17 мая Служба внешней разведки России заявила, что США привлекают в качестве наемников на Украину членов международных террористических организаций. По данным ведомства, в апреле американские спецслужбы помогли освободить из тюрем, которые контролируют сирийские курды, 60 боевиков 20-25 лет. Затем их отправили в район американской военной базы «Эт-Танф» в Сирии, где их обучали перед отправкой на Украину.