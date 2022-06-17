Минобороны раскрыло численность иностранных наемников на Украине

Всего в страну приехали наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран, при этом из прибывших 6956 в стране остается 3221 человек. Минобороны также ведет статистку убитых и вернувшихся в свои страны наемников. Ведомство ранее сообщало, что иностранные граждане с начала мая перестали прибывать на Украину для участия в военных действиях, общее число наемников сократилось вдвое.