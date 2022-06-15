The Telegraph узнала о пленении первых граждан США российскими войсками на Украине
Двое бывших военнослужащих США, участвовавших в боевых действиях на Украине в составе ВСУ, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. Это первые плененные во время спецоперации американцы, сообщает The Telegraph со ссылкой на сослуживцев плененных.
По данным газеты, граждане США 39-летний Александр Дрюке (служил в американских сухопутных войсках и воевал в Ираке) и 27-летний Энди Хьюн (бывший морской пехотинец) попали в плен во время боя под Харьковом на прошлой неделе. По словам сослуживцев иностранцев, отряд из примерно 10 человек, в котором они находились, столкнулся с подразделением российских войск размером около роты и усиленным танками Т-72 и БМП в одном из населенных пунктов Харьковской области. Собеседники газеты отметили, что из-за проблем со связью они считали, что в городе нет россиян, когда направлялись в локацию, однако они, напротив, начали штурм населенного пункта. Его название не уточняется. Во время боя сослуживцы американцев потеряли их из виду.
«Мы подозреваем, что они потеряли сознание либо от противотанковой мины, либо от выстрела из танка, потому что позже поисковые работы не нашли их следов, ничего», — сказал один из собеседников газеты.
Российские официальные лица пока не подтверждали пленение граждан США в ходе спецоперации. Также об этом инциденте пока не сообщали и украинские власти.
Верховный суд ДНР ранее приговорил гражданина Марокко Саадуна Брагима и граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, взятых в плен в Мариуполе в апреле, к смертной казни (введена в республике в августе 2014 г. за особо тяжкие преступления). Согласно законам ДНР, приговоренные иностранцы будут расстреляны. Они сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. У них остается возможность обжаловать приговор и просить о помиловании.
Они признались в нарушении ст. 232 Уголовного кодекса ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Следствие утверждало, что британцы и марокканец за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация озабочена вынесением смертного приговора троим иностранцам в ДНР. Он подчеркнул, что иностранцы «законным» образом несли службу в ВСУ и, таким образом, не являются наемниками. По мнению официальных лиц России, плененные иностранцы, напротив, являются наемниками, поэтому на них не распространяются нормы соответствующей конвенции. Глава МИД Сергей Лавров, комментируя слова американского коллеги, призвал зарубежные страны не вмешиваться в судопроизводство ДНР.