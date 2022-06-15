The Telegraph узнала о пленении первых граждан США российскими войсками на Украине

По данным газеты, граждане США 39-летний Александр Дрюке (служил в американских сухопутных войсках и воевал в Ираке) и 27-летний Энди Хьюн (бывший морской пехотинец) попали в плен во время боя под Харьковом на прошлой неделе. По словам сослуживцев иностранцев, отряд из примерно 10 человек, в котором они находились, столкнулся с подразделением российских войск размером около роты и усиленным танками Т-72 и БМП в одном из населенных пунктов Харьковской области. Собеседники газеты отметили, что из-за проблем со связью они считали, что в городе нет россиян, когда направлялись в локацию, однако они, напротив, начали штурм населенного пункта. Его название не уточняется. Во время боя сослуживцы американцев потеряли их из виду.



«Мы подозреваем, что они потеряли сознание либо от противотанковой мины, либо от выстрела из танка, потому что позже поисковые работы не нашли их следов, ничего», — сказал один из собеседников газеты.