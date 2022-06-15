Володин выступил за сохранение смертной казни в военное время
Норму о смертной казни, которая действует в Донецкой народной республике (ДНР), было бы правильно сохранить, особенно в условиях военного времени, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Мы с вами каждый день видим преступления против человечества, которые совершает киевский неонацистский режим, обстреливая жилые кварталы, больницы, роддома, детские садики, школы. Гибнут старики, женщины, дети», — написал Володин.
По его мнению, командиры, отдающие приказы стрелять по гражданскому населению, и исполнители должны понимать, что совершают преступление и что ответственность за него будет самой суровой. «Смертная казнь — мера наказания, которую заслуживают эти фашисты», — добавил он.
Верховный суд ДНР ранее приговорил гражданина Марокко Саадуна Брагима и граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера к смертной казни. Согласно законам республики приговоренные будут расстреляны. Они сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. У них остается возможность обжаловать приговор и просить о помиловании.
Они признались в нарушении ст. 232 Уголовного кодекса ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Следствие утверждало, что британцы и марокканец за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР. Пиннер и Брагим признали вину в действиях, направленных на насильственный захват власти, но отказались признавать обвинения в наемничестве. Эслин также признал себя виновным по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».