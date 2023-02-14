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В ЛНР заявили о прибытии иностранцев в украинские части в Харькове

Ведомости

В подразделения вооруженных сил Украины в Харькове и области прибывают иностранные граждане, сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, пишут «РИА Новости».

«В пункты постоянной дислокации украинских подразделений, расположенных в Харькове и области, прибывают иностранные граждане. Отмечено прибытие англоязычных граждан, а также людей, разговаривающих на французском, немецком и польском языках», — сообщил он агентству.

По его словам, к воинским частям их подвозят на автобусах с европейскими номерами. Марочко рассказал, что прибывшие иностранцы были одеты в гражданскую одежду. Но, как заявил он, личные вещи у всех были сложены в одинаковые рюкзаки армейского типа.

При этом Марочко отметил, что имеющаяся информация не позволяет делать выводы об их принадлежности к каким-то конкретным формированиям, но у всех иностранцев замечены одинаковые элементы экипировки.

Летом 2022 г. Минобороны раскрывало численность иностранных наемников на Украине. Тогда сообщалось, что больше всего наемников прибыло в страну из Польши — 1831, Канады — 601 и США — 530. Среди европейских стран, помимо Польши, в пятерку по численности иностранных наемников также вошли Румыния — 504, Великобритания — 422, Хорватия — 204 и Белоруссия — 197. Из Азии наибольшее количество человек прибыло из Грузии — 355 и Сирии — 200. С африканского континента на Украину прибыли наемники из Нигерии — 85 и ЮАР — 25.

Ранее по теме: В Минобороны показали дроны, вычисляющие наемников по мобильной связи

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных