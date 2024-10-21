Суд заочно приговорил военнослужащего ВСУ из США к 14 годам колонии
Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил гражданина США Джастина Мишлера к 14 годам лишения свободы по делу об участии в качестве наемника в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
В суде установлено, что после начала российской спецоперации 32-летний Мишлер прибыл на Украину и добровольно вступил в интернациональный легион, где прошел военную подготовку, получил огнестрельное оружие, боеприпасы и обмундирование.
В 2023 г. гражданин США присоединился к 28-й отдельной механизированной бригаде имени «рыцарей Зимнего похода» вооруженных сил Украины (ВСУ). Это формирование вело военные действия в Бахмуте и Марьинке, на кургане Саур-Могила и в селе Мариновка (Донецкая народная республика).
За участие в боевых действиях на стороне Украины Мишлер получил вознаграждение, эквивалентное сумме более 1,2 млн руб. Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество) и заочно приговорил к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. После начала боевых действий президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании интернационального легиона для иностранных добровольцев. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками. 4 октября 2024 г. директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников сообщил, что численность участников интернационального легиона ВСУ достигла 18 000 человек из 85 стран.