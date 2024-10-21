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Что известно о ситуации в Курской области на 21 октября

Подразделения «Севера» продолжают наступать
Екатерина Дорофеева
Сергей Бобылев / РИА Новости

Бои в Курской области продолжаются два с половиной месяца. В регионе действует режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера. Вооруженные силы России ведут наступление на направлении, они отразили контратаку ВСУ в районе Новоивановки.

«Ведомости» собрали все, что известно о ситуации в приграничье 21 октября.

Сводка от Минобороны

Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление, сообщили в военном ведомстве. Они нанесли поражение частям танковой, механизированных, десантно-штурмовых бригад, а также бригад морской пехоты, территориальной обороны и национальной гвардии ВСУ в районах населенных пунктов Колмаков, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плехово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.

ВС России также отразили контратаку штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоивановка. С помощью авиации и артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ряда бригад ВСУ в районах населенных пунктов Агроном, Александрия, Волфино, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Кремяное, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка и др.

Кроме того, ВС РФ нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 7-й танковой, 21-й, 22-й, 61-й механизированных, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, 101-й и 103-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Веселовка, Журавка, Катериновка, Новенькое, Рогозное и Ходино. За сутки потери украинских войск составили более 260 военнослужащих, уничтожены 16 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 25 420 военнослужащих, заявили в Минобороны.

Помощь жителям

По данным регионального оперативного штаба, за прошедшую неделю российские военнослужащие спасли 62 жителя приграничья. Губернатор Курской области Алексей Смирнов 20 октября посетил одну из баз отряда «БАРС-Курск», где пообщался с добровольцами и вручил памятные награды четырем многодетным отцам.

21 октября «Росэнергоатом» сообщил, что на Курской АЭС успешно завершился плановый ремонт энергоблока №4, он снова вырабатывает электроэнергию в полном объеме. Ремонт длился 52 дня, в нем принимали участие более 2000 специалистов станции и подрядных организаций. Они, в частности, модернизировали важные системы реактора и заменили детали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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