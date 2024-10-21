Что известно о ситуации в Курской области на 21 октября

Что известно о ситуации в Курской области на 21 октябряПодразделения «Севера» продолжают наступать
Бои в Курской области продолжаются два с половиной месяца. В регионе действует режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера. Вооруженные силы России ведут наступление на направлении, они отразили контратаку ВСУ в районе Новоивановки.
«Ведомости» собрали все, что известно о ситуации в приграничье 21 октября.
Сводка от Минобороны
Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление, сообщили в военном ведомстве. Они нанесли поражение частям танковой, механизированных, десантно-штурмовых бригад, а также бригад морской пехоты, территориальной обороны и национальной гвардии ВСУ в районах населенных пунктов Колмаков, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плехово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.
ВС России также отразили контратаку штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоивановка. С помощью авиации и артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ряда бригад ВСУ в районах населенных пунктов Агроном, Александрия, Волфино, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Кремяное, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка и др.
Кроме того, ВС РФ нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 7-й танковой, 21-й, 22-й, 61-й механизированных, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, 101-й и 103-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Веселовка, Журавка, Катериновка, Новенькое, Рогозное и Ходино. За сутки потери украинских войск составили более 260 военнослужащих, уничтожены 16 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 25 420 военнослужащих, заявили в Минобороны.
Помощь жителям
По данным регионального оперативного штаба, за прошедшую неделю российские военнослужащие спасли 62 жителя приграничья. Губернатор Курской области Алексей Смирнов 20 октября посетил одну из баз отряда «БАРС-Курск», где пообщался с добровольцами и вручил памятные награды четырем многодетным отцам.
21 октября «Росэнергоатом» сообщил, что на Курской АЭС успешно завершился плановый ремонт энергоблока №4, он снова вырабатывает электроэнергию в полном объеме. Ремонт длился 52 дня, в нем принимали участие более 2000 специалистов станции и подрядных организаций. Они, в частности, модернизировали важные системы реактора и заменили детали.