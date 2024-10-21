Что известно о ситуации в Курской области на 21 октября

Кроме того, ВС РФ нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 7-й танковой, 21-й, 22-й, 61-й механизированных, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, 101-й и 103-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Веселовка, Журавка, Катериновка, Новенькое, Рогозное и Ходино. За сутки потери украинских войск составили более 260 военнослужащих, уничтожены 16 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 25 420 военнослужащих, заявили в Минобороны.